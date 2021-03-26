تقرير: كومان يريد لوكاكو في برشلونة

قال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن رونالد كومان مدرب برشلونة يريد التعاقد مع روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر ميلان برشلونة

ولعب لوكاكو (27 عاما) تحت قيادة كومان في موسم 2016-2017 عندما كان مهاجم إيفرتون.

ويسعى برشلونة لتعزيز خط هجومه في الصيف المقبل، ولذلك يتمنى كومان انتداب المهاجم البلجيكي.

وكتبت تقارير أن مانشستر سيتي أيضا مهتم باللاعب الأسبق لتشيلسي ومانشستر يونايتد.

ويقدم لوكاكو مستوى رائعا مع إنتر ميلان، الذي انضم له في 2019، وسجل 59 هدفا وأرسل 13 تمريرة حاسمة في 85 مباراة شارك بها مع الفريق.

ويحتل لوكاكو وصافة ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري الإيطالي برصيد 19 هدفا ويسبقه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الذي سجل 23 هدفا.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري مبتعدا بست نقاط عن ميلان الوصيف وللأول لقاء مؤجل.

ويمتد عقد لوكاكو مع إنتر إلى 2024.