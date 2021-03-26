منتخب مصر يعلن حجم إصابة حمدي فتحي بعد العودة من كينيا

أعلن محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر حجم إصابة لاعب خط وسط الفراعنة حمدي فتحي عقب الأشعة التي أجراها صباح اليوم الجمعة.

حمدي فتحي النادي : الأهلي مصر

وأوضح أبو العلا في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن حمدي فتحي أصيب بشرخ في إحدى عظمتي الذراع "الكعبرة".

وأشار إلى أن لاعب خط وسط الأهلي أجرى الأشعة في إحدى المستشفيات القريبة من مطار القاهرة فور العودة من كينيا.

وكانت بعثة منتخب مصر وصلت إلى القاهرة صباح اليوم على متن طائرة خاصة عقب التعادل مع كينيا بهدف لمثله أمس الخميس في خامس جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة التي ستقام في شهر يناير المقبل في الكاميرون رسميا.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة جزر القُمر يوم الإثنين المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.