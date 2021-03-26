إنريكي: افتقدنا الدهاء أمام قوة وتنظيم اليونان

قال لويس إنريكي مدرب إسبانيا إن فريقه لم يقدم أداء كان يستحق به الفوز على اليونان يوم الخميس في لقاء انتهى بهدف لمثله في أولى جولات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وصرح لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق في مؤتمر صحفي "ضد منافس يدافع بإحكام ولديه قوة بدنية كبيرة، افتقدنا الدهاء".

وواصل "في وجود مساحة صغيرة جدا بسبب هذا الأداء الدفاعي، لم نكن مبدعين. لم أتوقع هذه النتيجة".

واستمر "لم نصنع فرصا تجعلنا نسجل مزيدا من الأهداف. وظيفتي هي أن أحاول مساعدة اللاعبين. عليك إيجاد حلول أمام المنافسين. اليونان جاءت لتلعب بطريقتها. كل مباراة تكون معقدة بطريقة ما واليوم اليونان دافعت جيدا جدا".

استطاعت إسبانيا إنهاء الشوط الأول متقدمة بهدف ألفارو موراتا، لكن إثر ركلة جزاء أدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 57 بواسطة انستاسيوس باكاسيتاس.

وفسر إنريكي تبديل سيرخيو راموس قائد الفريق بين الشوطين بالقول:"كان جاهزا للمشاركة، لكننا تحدثنا وقررنا أن يلعب الشوط الأول فقط".

مع نهاية الشوط الأول خرج راموس من الملعب وحل إنيجو مارتينيز بدلا منه.

قائد ريال مدريد تعرض لإصابة بسيطة في ركبته خلال آخر لقاء مع ناديه ضد سيلتا فيجو يوم السبت في الدوري الإسباني.

وتحل إسبانيا ضيفة على جورجيا يوم الأحد ثم تستضيف كوسوفو يوم الأربعاء.

وتتصدر السويد ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لإسبانيا وكذلك اليونان ورصيد جورجيا نقطة بينما لم تلعب كوسوفو بعد.

ويتأهل بطل المجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2022 بينما يخوض الوصيف مواجهة ملحق ضد منتخب آخر يتأهل الفائز بها للبطولة العالمية.