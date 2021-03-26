عبد الحفيظ يكشف موعد عودة كهربا وحقيقة التفاوض مع ساسي وزيزو

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي موعد عودة محمود عبد المنعم "كهربا" وكذلك موقف النادي من التفاوض مع ثنائي الزمالك.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة MBC مصر: "عودة كهربا ستكون بعد مباراة المريخ يوم 4 أبريل لأن إيقافه اتُخذ يوم 3 مارس مع تغريمه 200 ألف جنيه"

ورد على التفاوض مع أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي ثنائي الزمالك: "سمعت الكثير عن مفاوضات الأهلي مع أحمد سيد زيزو، وعلى المستوى الرسمي لا يوجد شيء، نحترم إدارة ولاعبي الزمالك ولا نتعاقد مع أحد عقده ممتد مع فريقه".

سيد عبد الحفيظ: يكشف موعد عودة كهربا لتدريبات الأهلي#MBCMASR لو بتحب الكورة والرياضة تابع كواليس وأخبار الكورة المصرية مع #اللعيب من هنا :https://t.co/32lQPS4RYc pic.twitter.com/NotSn0eytn — MBC مصر (@mbcmasr) March 26, 2021

وأضاف "فرجاني ساسي قيمة فنية عالية ولم نتفاوض معه، وأنفى التفاوض معه تماما".

وأكمل "لا من قريب ولا من بعيد لم نتحدث مع لاعب من الزمالك إطلاقا".

سيد عبد الحفيظ يجيب هل زيزو قريب من الأهلي؟#MBCMASR لو بتحب الكورة والرياضة تابع كواليس وأخبار الكورة المصرية مع #اللعيب من هنا :https://t.co/32lQPS4RYc pic.twitter.com/jUsXmB1uUf — MBC مصر (@mbcmasr) March 26, 2021

وتطرق للحديث عن رحيل عبد الله السعيد عن الأهلي، قائلا: "قلت لعبد الله السعيد (شوف مصلحتك)، ممكن أعرض عليك 3-4 ملايين وأنت تطالبني بـ 50 مليون جنيه، أحترمك لكن ليس من الممكن أن اُحدث خللا في الفريق".

وتابع "لا أرى غرفة ملابس بها لاعب يحصل على 100 مليون مقابل آخر يحصل على مليوني جنيه، بل لابد أن تكون النسبة متقاربة ومتفاوتة".

وأتم "لا يمكن أن أفسد غرفة ملابس الفريق من أجل فرد مهما كان احتياجي له".