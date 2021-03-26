عبد الحفيظ يكشف موعد عودة كهربا وحقيقة التفاوض مع ساسي وزيزو

الجمعة، 26 مارس 2021 - 11:16

كتب : FilGoal

هدف كهربا - الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي موعد عودة محمود عبد المنعم "كهربا" وكذلك موقف النادي من التفاوض مع ثنائي الزمالك.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة MBC مصر: "عودة كهربا ستكون بعد مباراة المريخ يوم 4 أبريل لأن إيقافه اتُخذ يوم 3 مارس مع تغريمه 200 ألف جنيه"

ورد على التفاوض مع أحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي ثنائي الزمالك: "سمعت الكثير عن مفاوضات الأهلي مع أحمد سيد زيزو، وعلى المستوى الرسمي لا يوجد شيء، نحترم إدارة ولاعبي الزمالك ولا نتعاقد مع أحد عقده ممتد مع فريقه".

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وأضاف "فرجاني ساسي قيمة فنية عالية ولم نتفاوض معه، وأنفى التفاوض معه تماما".

وأكمل "لا من قريب ولا من بعيد لم نتحدث مع لاعب من الزمالك إطلاقا".

وتطرق للحديث عن رحيل عبد الله السعيد عن الأهلي، قائلا: "قلت لعبد الله السعيد (شوف مصلحتك)، ممكن أعرض عليك 3-4 ملايين وأنت تطالبني بـ 50 مليون جنيه، أحترمك لكن ليس من الممكن أن اُحدث خللا في الفريق".

وتابع "لا أرى غرفة ملابس بها لاعب يحصل على 100 مليون مقابل آخر يحصل على مليوني جنيه، بل لابد أن تكون النسبة متقاربة ومتفاوتة".

وأتم "لا يمكن أن أفسد غرفة ملابس الفريق من أجل فرد مهما كان احتياجي له".

الأهلي سيد عبد الحفيظ
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