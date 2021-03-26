جلسة علاجية لـ وليد سليمان في مران الأهلي

اكتفى وليد سليمان لاعب الأهلي بخوض جلسة علاجية في صالة الألعاب الرياضية على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الجمعة.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وكان وليد سليمان شارك في المباراة الودية التي خاضها الأهلي أمس الخميس ضد فريق الشباب بالنادي عقب الاطمئنان على شفائه من الإصابة.

واكتفى وليد سليمان وفقا للرؤية الفنية بخوض الجلسة العلاجية اليوم كي لا يتعرض للإرهاق ولتجهيزه بأفضل شكل استعدادا للعودة إلى المباريات في الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ في الثالث من شهر أبريل المقبل في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط فيما يتصدرها سيمبا بعشرة نقاط.

ويأتي فيتا كلوب ثالثا بأربع نقاط وأخيرا المريخ بنقطة واحدة.