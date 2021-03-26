فرنسا تفقد كانتي أمام كازاخستان والبوسنة

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إصابة نجولو كانتي لاعب المنتخب وغيابه عن المواجهتين المقبلتين في تصفيات مونديال 2022 ضد كازاخستان والبوسنة والهرسك.

نجولو كانتي النادي : تشيلسي فرنسا

وأشار بيان الاتحاد إلى أن كانتي، لاعب وسط تشيلسي البالغ عمره 29 عاما، تعرض لإصابة خلال لقاء فرنسا وأوكرانيا يوم الأربعاء والذي انتهى بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من التصفيات.

وأضاف أن المنتخب لن يستبدل كانتي بلاعب آخر، وسيتجه لكازاخستان بقائمة مكونة من 25 لاعبا.

وسيعود كانتي إلى إنجلترا لإجراء فحوصات تحت إشراف ناديه تشيلسي.

وتحل فرنسا ضيفة على كازاخستان يوم الأحد ثم تواجه مضيفتها البوسنة والهرسك يوم الأربعاء.

وتتصدر البوسنة والهرسك ترتيب المجموعة الرابعة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 ورصيدها نقطة مثل فنلندا وأوكرانيا وفرنسا ولم تلعب كازاخستان بعد أي مباراة.