عبد الظاهر السقا لـ في الجول: لا نستحق الفوز على كينيا.. ولهذا يجب أن نلعب بالأساسيين ضد جزر القُمر

يؤمن عبد الظاهر السقا مدافع منتخب مصر السابق أن الفراعنة لا يستحقون الفوز على كينيا وأن الفريق لم يقدم مباراة جيدة ضد منافسه أمس الخميس.

وتعادل منتخب مصر خارج ملعبه مع كينيا إيجابيا بهدف لمثله في خامس جولات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 ليحسم تأهله للبطولة رسميا.

وتحدث عبد الظاهر السقا لـFilGoal.com قائلا: "أرى أننا لم نسافر إلى كينيا من الأساس، ولا نستحق الفوز في المباراة".

وأضاف "لم يكن هناك أي ربط بين الخطوط واعتمدنا على الكرات الطويلة ولم يكن هناك جبهتي يمنى ويسرى يساعدانا على فتح الملعب".

وأردف "لم يكن هناك مساعدة من منتصف الملعب من محمد صلاح وتريزيجيه وأفشة".

وأضاف مدير الكرة السابق في المصري "كما أننا لم نتحكم في إيقاع المباراة".

وبسؤاله من يشارك ضد جزر القُمر في الجولة الأخيرة قال: "لو ظل المحترفين معنا يجب أن يشتركوا حتى لا تحدث هزة للمنتخب وحسام البدري لتقديم مباراة أفضل من تلك التي قدمناها ضد كينيا".

أما عن نقطة ضعف المنتخب قال: "المنتخب لا يتحرك جماعيا في عهد هيكتور كوبر مدرب المنتخب السابق كان كل اللاعبين يتحركون خلف الكرة".

وأردف "لكننا الآن نرى الرباعي الهجومي خارج اللعب الدفاعي هذا كان لا يحدث مع كبور ولا نغلق المساحات ولا يوجد تحرك هجومي سوى في لقطة الهدف".

وأتم عبد الظاهر السقا "لم يكن هناك نظام في الملعب لنقول إن هناك نقاط قوة أو ضعف، لا أعتبر أننا سافرنا كينيا ولعبنا سيئا جدا".

ويلعب منتخب مصر مع جزر القُمر يوم الإثنين المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات في مصر.