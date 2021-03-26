عبد الظاهر السقا لـ في الجول: لا نستحق الفوز على كينيا.. ولهذا يجب أن نلعب بالأساسيين ضد جزر القُمر

الجمعة، 26 مارس 2021 - 10:55

كتب : أحمد شاكر

مران منتخب مصر - 23 مارس

يؤمن عبد الظاهر السقا مدافع منتخب مصر السابق أن الفراعنة لا يستحقون الفوز على كينيا وأن الفريق لم يقدم مباراة جيدة ضد منافسه أمس الخميس.

وتعادل منتخب مصر خارج ملعبه مع كينيا إيجابيا بهدف لمثله في خامس جولات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 ليحسم تأهله للبطولة رسميا.

وتحدث عبد الظاهر السقا لـFilGoal.com قائلا: "أرى أننا لم نسافر إلى كينيا من الأساس، ولا نستحق الفوز في المباراة".

أخبار متعلقة
الأهلي: الآشعة تحدد فترة غياب حمدي فتحي هادي خشبة لـ في الجول: لاعبو مصر معذورون بسبب عنف كينيا.. وما يجب أن يحدث ضد جزر القمر البدري لـ في الجول: حققنا هدفنا بالتأهل لأمم إفريقيا.. لكن هناك أشياء تحتاج لتعديل وتطوير

وأضاف "لم يكن هناك أي ربط بين الخطوط واعتمدنا على الكرات الطويلة ولم يكن هناك جبهتي يمنى ويسرى يساعدانا على فتح الملعب".

وأردف "لم يكن هناك مساعدة من منتصف الملعب من محمد صلاح وتريزيجيه وأفشة".

وأضاف مدير الكرة السابق في المصري "كما أننا لم نتحكم في إيقاع المباراة".

وبسؤاله من يشارك ضد جزر القُمر في الجولة الأخيرة قال: "لو ظل المحترفين معنا يجب أن يشتركوا حتى لا تحدث هزة للمنتخب وحسام البدري لتقديم مباراة أفضل من تلك التي قدمناها ضد كينيا".

أما عن نقطة ضعف المنتخب قال: "المنتخب لا يتحرك جماعيا في عهد هيكتور كوبر مدرب المنتخب السابق كان كل اللاعبين يتحركون خلف الكرة".

وأردف "لكننا الآن نرى الرباعي الهجومي خارج اللعب الدفاعي هذا كان لا يحدث مع كبور ولا نغلق المساحات ولا يوجد تحرك هجومي سوى في لقطة الهدف".

وأتم عبد الظاهر السقا "لم يكن هناك نظام في الملعب لنقول إن هناك نقاط قوة أو ضعف، لا أعتبر أننا سافرنا كينيا ولعبنا سيئا جدا".

ويلعب منتخب مصر مع جزر القُمر يوم الإثنين المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات في مصر.

مصر كينيا تصفيات إفريقيا عبد الظاهر السقا
نرشح لكم
أخر الأخبار
حارس تشيلسي: ميسي يقتل الحراس والمدافعين.. لديه مهمة دقيقة | الدوري الإسباني
لاعب جزر القُمر: نرغب في الفوز على مصر.. نريد الصدارة بعدما حققنا ما لم يكن متوقعا 30 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
مران الأهلي – جلسة بين موسيماني وناصر ماهر.. وتدريبات استشفائية للاعبين 47 دقيقة | الدوري المصري
إيكاردي: سعيد في باريس سان جيرمان.. وعوقبنا بسبب الموسم الماضي ساعة | الدوري الفرنسي
تقرير: كومان يريد لوكاكو في برشلونة ساعة | ميركاتو
منتخب مصر يعلن حجم إصابة حمدي فتحي بعد العودة من كينيا ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
إنريكي: افتقدنا الدهاء أمام قوة وتنظيم اليونان ساعة | أوروبا
عبد الحفيظ يكشف موعد عودة كهربا وحقيقة التفاوض مع ساسي وزيزو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد 2 روبيرتو كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس.. وعلى ليفربول القلق أكثر 3 في الجول يكشف – فردان جديدان في جهاز الزمالك الفني 4 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب
قد ينال إعجابك