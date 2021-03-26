تقرير: تورينو رفض عرض ليفربول لضم سينجو

قالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية إن نادي تورينو رفض عرضا قيمته 20 مليون يورو قدمه ليفربول للتعاقد مع الظهير الأيمن ويلفريد سينجو.

وأشارت الصحيفة، التي تصدر في تورينو الإيطالية، إلى أن ميلان أيضا مهتم باللاعب الإيفواري البالغ عمره 20 عاما.

وكتبت أن ليفربول لم يستسلم في محاولته للتعاقد مع اللاعب، وسيسعى مرة أخرى في الصيف للظفر بسينجو.

ويقضي سينجو موسمه الثاني مع الفريق الأول لنادي تورينو.

وشارك اللاعب في 23 مباراة في الموسم الجاري وسجل هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

ويمتد عقد سينجو، الذي يبلغ طوله 1.90 متر، مع تورينو إلى 2023.