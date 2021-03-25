تصفيات المونديال – إنجلترا تسحق سان مارينو.. وبولندا ترفض السقوط ضد المجر

فاز منتخب إنجلترا على منتخب سان مارينو بنتيجة 5-0 في المباراة التي أُقيمت على ملعب ويمبلي ضمن الجولة الأولى لتصفيات أوروبا لكأس العالم.

لتحقق إنجلترا نقاط المباراة وتتصدر المجموعة التاسعة برصيد 3 نقاط.

تقدم جيمس وارد بروس في الدقيقة 14، وأضاف دومينيك كالفيرت لوين الهدف الثاني في الدقيقة 21 وعزز رحيم سترلينج النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 31.

وعاد كالفيرت لوين وسجل الهدف الرابع للمنتخب والثاني له في الدقيقة 53.

واختتم أولي واتكينز أهداف إنجلترا في الدقيقة 83، ليسجل في أول مبارياته الدولية.

ليكون مهاجم أستون فيلا أول لاعب يسجل في مباراته الدولية الأولى منذ داريوس فاسيل عام 2002 حين سجل ضد هولندا.

وأصبح وارد بروس عاشر لاعب من فريق ساوثامبتون يسجل لمنتخب إنجلترا عبر تاريخه.

وواصل كالفيرت لوين التسجيل ليسجل في مباراته الثالثة التي يبدأ بشكل أساسي ليكون قد فشل في تسجيل في مباراة واحدة فقط لعبها منذ البداية.

كما أصبح أول لاعب يسجل ثنائية لإنجلترا منذ واين روني ضد كرواتيا عام 2004.

وسجل سترلينج هدفه الدولي رقم 14 خلال 45 مباراة دولية.

وتلعب إنجلترا ضد ألبانيا في الجولة المقبلة، بينما تلعب سان مارينو ضد المجر.

بولندا ترفض السقوط

وفي نفس مباريات المجموعة نجح منتخب بولندا في التعادل مع المجر بنتيجة 3-3 رغم التأخر بهدفين.

رونالد سالاي تقدم للمجر في الدقيقة 6، وأضاف آدم سزلاي الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وقلص كريشتوف بيونتيك الفارق لبولندا في الدقيقة 60، وبعدها بدقيقة سجل كميل يوزيك التعادل.

ونجح ويلي أوربان في التقدم مجددا للمجر بالدقيقة 78.

لكن روبرت ليفاندوفسكي نجح في إدارك التعادل لبولندا في الدقيقة 83.

وتلقى أتيلا فيولا بطاقة حمراء في الدقيقة 94 لتلعب المجر ما تبقى من المباراة بـ10 لاعبين.

ويلعب منتخب بولندا ضد أندورا في الجولة المقبلة.

فوز مهم

وفي المباراة الثالثة للمجموعة، نجح منتخب ألبانيا في تحقيق الفوز خارج ملعبه على أندورا بهدف.

وسجل إمير لينياني هدف الانتصار في الدقيقة 41.

وتحتل ألبانيا المركز الثاني في المجموعة، خلف إنجلترا المتصدرة بفارق الأهداف.