تصفيات المونديال - إيطاليا تهزم إيرلندا الشمالية بثنائية.. وسويسرا تتغلب على بلغاريا

تغلب منتخب إيطاليا على إيرلندا الشمالية بهدفين دون مقابل في افتتاح التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وافتتح دومينيك بيراردي التسجيل في الدقيقة 14 قبل أن يضيف تشيرو إيموبيلي الثاني في الدقيقة 39.

أما منتخب سويسرا فنجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه على بلغاريا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويتقاسم منتخبا سويسرا وإيطاليا الصدارة بـ 3 نقاط لكل منهما.

وتضم المجموعة الثالثة منتخب ليتوانيا بجوار منتخبات إيطاليا وسويسرا وبلغاريا وإيرلندا الشمالية.

ويتأهل المنتخب الأول من كل مجموعة من المجموعات العشرة إلى كأس العالم مباشرة بالإضافة إلى أفضل منتخبين من دوري الأمم الأوروبية موسم 2020 -2021.

بينما أصحاب المركز الثاني تقام مباريات إقصائية لملحق بنظام الذهاب والإياب.

وتقام مباريات الجولة الثانية يوم الأحد المقبل إذ تستضيف سويسرا منتخب ليتوانيا.

بينما يحل منتخب إيطاليا ضيفا على بلغاريا ضمن مباريات الجولة الثانية.