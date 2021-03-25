تصفيات المونديال - ألمانيا تُسقط أيسلندا بثلاثية.. وانتصار مثير لرومانيا

الخميس، 25 مارس 2021 - 23:48

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان مع ألمانيا ضد أيسلندا

بدأ منتخب ألمانيا مشواره في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بانتصار كبير على أيسلندا بثلاثية دون رد.

واستضاف منتخب ألمانيا منافسه الأيسلندي في ملعب إم أس في آرينا لحساب الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

افتتح ليون جوريتسكا أهداف اللقاء في الدقيقة الثالثة وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني عقب أربع دقائق.

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وسجل إلكاي جوندوجان الهدف الثالث للماكينات في الدقيقة 56.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى الرسمية لجمال موسيالا موهبة بايرن ميونيخ بعد نزاع عليه بين المنتخب الألماني والإنجليزي إذ أنه سبق تمثيل الأسود الثلاثة على مستوى الشباب.

رومانيا X مقدونيا الشمالية

وفي ملعب آرينا ناسيونالا فاز منتخب رومانيا في مباراة مثيرة على مقدونيا الشمالية بثلاثة أهداف لهدفين.

افتتح فلورين تاناسي أهداف اللقاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 50 سجل فالينتين ميهايلا الهدف الثاني لرومانيا.

ولكن أدرك منتخب مقدونيا الشمالية التعادل بعدما سجل هدفين في دقيقتين متتاليين في الدقيقتين 82 و83 عن طريق آريان آدمي وألكسندر تراجكوفسكي.

لكن في الدقيقة 90 سجل يانيس هاجي الهدف الثالث والقاتل لرومانيا.

ليشتنشتاين X أرمينيا

وفي ملعب رينبارك خسر منتخب ليشتنشتاين أمام ضيفه أرمينيا بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد نواح فرومليت بالخطأ في مرماه في الدقيقة 83.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب ألمانيا المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقيه رومانيا وأرمينيا.

فيما يأتي منتخب مقدونيا الشمالية رابعا بدون أي نقطة يليه ليشتنشتاين ثم أيسلندا.

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