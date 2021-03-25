البدري يفسر سبب عدم مشاركة النني ضد كينيا.. ويعلن عدم تواجد حجازي ضد جزر القُمر

لماذا لم يشارك محمد النني لاعب خط وسط منتخب مصر في لقاء كينيا؟ سؤال وجه إلى حسام البدري المدير الفني للفراعنة.

وأجاب البدري في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "النني شارك في مران واحد فقط قبل سفرنا إلى كينيا".

وواصل "هناك معايير أخرى فنية أنظر لها".

وأردف "المباراة المقبلة بشكل كبير سيتواجد فيها النني لكنني لن أستطيع الإجابة على السؤال بشكل كامل والكل سيتحدث".

وأعلن البدري رحيل أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري عن الفريق وقال: "لقد تركنا واتجه للمطار عقب المباراة مباشرة".

وأتم "في اللقاء المقبل باقي المحترفين سيتواجدون معنا".

وتعادل منتخب مصر خارج ملعبه مع كينيا إيجابيا بهدف لمثله في خامس جولات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 ليضمن التأهل رسميا للبطولة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز أو التعادل السلبي مع جزر القُمر لضمان تصدر المجموعة السابعة.