الجزيري يسجل ونسور تونس تفترس ليبيا بخماسية.. وهدف قاتل يؤهل غينيا الاستوائية لأمم إفريقيا

الخميس، 25 مارس 2021 - 23:10

كتب : FilGoal

نيجيريا - تونس - كأس أمم إفريقيا 2019

افترس منتخب تونس منافسه ليبيا وفاز عليه بخمسة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس في خامس جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

واستضاف منتخب ليبيا منافسه تونس في ملعب شهداء بنينا ولأمرة تقام مباراة على أرضه منذ ثماني سنوات.

افتتح مؤيد اللافي أهداف ليبيا في الدقيقة 21.

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وأدرك إلياس السخيري التعادل في الدقيقة 39 لمنتخب تونس.

وفور مشاركته مع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 48 سجل مهاجم الزمالك وتونس سيف الدين الجزيري الهدف الثاني لنسور قرطاج.

وأضاف محمد دراجر الهدف الثالث لتونس بعد ثلاث دقائق.

وقلص مؤيد اللافي النتيجة بهدف ثان لليبيا في الدقيقة 54.

ولكن في الدقيقة 84 سجل أنيس بن سليمان الهدف الرابع لتونس، قبل أن يتمم سيف الدين الجزيري خماسية نسور قرطاج بهدف خامس في الدقيقة 90.

وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت في ملعب مالابو الجديد فاز منتخب غينيا الاستوائية على تنزانيا بهدف دون رد.

وجاء الهدف القاتل في الدقيقة 90 ليمنح غينيا الاستوائية التأهل رسميا لأمم إفريقيا.

بتلك النتائج يتصدر منتخب تونس المجموعة العاشرة بـ13 نقطة يليه غينيا الاستوائية بتسع نقاط.

ثم يحتل منتخب تنزانيا المركز الثالث بأربع نقاط، وأخيرا ليبيا بثلاث نقاط.

تونس ليبيا غينيا الاستوائية تنزانيا تصفيات إفريقيا
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