الأهلي: الآشعة تحدد فترة غياب حمدي فتحي

الخميس، 25 مارس 2021 - 22:43

كتب : FilGoal

الأهلي - البنك الأهلي - حمدي فتحي

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على الاتصال بحمدي فتحي لاعب وسط الفريق ومنتخب مصر للإطمئنان على إصابته.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة مصر أمام كينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن التشخيص المبدئي لإصابة حمدي فتحي إنها جزع في الكوع.

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وأوضح تقرير الموقع الرسمي أن اللاعب سوف يجري الآشعة خشية أن تكون الإصابة متفاقمة أكثر من ذلك.

وأشار التقرير إلى أن الآشعة ستحدد في النهاية فترة غياب حمدي فتحي عن الأهلي في المباريات المقبلة.

وكان منتخب مصر قد ضمن تأهله إلى أمم إفريقيا بعد التعادل مع كينيا في نيروبي بهدف لكل فريق.

ويلعب منتخب مصر أمام جزر القمر المباراة الختامية في التصفيات من أجل حسم متصدر المجموعة بعد تأهل المنتخبين.

أما حمدي فتحي فيستعد مع الأهلي لمواجهة فريق المريخ السوداني ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

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