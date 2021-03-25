البدري لـ في الجول: حققنا هدفنا بالتأهل لأمم إفريقيا.. لكن هناك أشياء تحتاج لتعديل وتطوير

قال حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إنه حقق هدفه الرئيسي بالتأهل رسميا لكأس أمم إفريقيا 2021 لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الفريق يحتاج للكثير من التعديل والتطوير.

وتحدث حسام البدري لـFilGoal.com قائلا: "أحمد الله على التأهل وتحقيق أول أهدافنا لكن بالتأكيد هناك أشياء كثيرة تحتاج إلى تطوير".

وواصل "أشكر كل اللاعبين على الرغم من الإرهاق الكبير وتجمع المنتخب على فترات مختلفة ولكننا أعددنا للمباراة في وقت قليل والأهم حققنا هدفنا بالتأهل رسميا لكأس أمم إفريقيا".

وأضاف البدري "مع مرور الوقت هناك أشياء كثيرة سيتم تعديلها".

وعن لقاء جزر القُمر يوم الإثنين المقبل قال: "سنعطي الفرصة لبعض الوجوه الجديدة لإضافة عناصر جديدة لمنتخب مصر".

واتم البدري تصريحاته "قلت من قبل إن تلك المرحلة صعبة بسبب ضغط المباريات للاعبين المحليين أو المحترفين ولكننا حققنا هدفنا وأشكرهم جميعا والقادم أفضل".

وفي تصريحات صحفية أجراها البدري في وقت لاحق قال: "لاعبو الأهلي والزمالك وبيراميدز يعانون من إجهاد كبير وضغط في المباريات ما أثر على مستواهم بالإضافة لنقص الأكسجين في كينيا".

وشدد البدري "لا أبحث عن أي مبررات لكنني أتحدث بواقعية وبالتأكيد كنت أتمنى الفوز في اللقاء".

وأردف "محمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" شاركا في المران الصباحي فقط قبل السفر لكينيا وكذلك أحمد حجازي لم يتدرب سوى مرة وحيدة معنا".

وعن عدم مشاركة محمد النني في اللقاء قال البدري: "هذه أشياء خاصة بالفريق ومن الوارد مشاركته في اللقاء المقبل".

وتعادل منتخب مصر خارج ملعبه مع كينيا إيجابيا بهدف لمثله في خامس جولات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 ليضمن التأهل رسميا للبطولة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز أو التعادل السلبي مع جزر القُمر لضمان تصدر المجموعة السابعة.

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