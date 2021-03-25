هادي خشبة لـ في الجول: لاعبو مصر معذورون بسبب عنف كينيا.. وما يجب أن يحدث ضد جزر القمر

الخميس، 25 مارس 2021 - 22:27

كتب : أحمد شاكر

عمرو السولية - مصر - كينيا

التمس هادي خشبة قائد الأهلي السابق الأداء الذي ظهر به منتخب مصر أمام كينيا اليوم الخميس بسبب عنف لاعبو الأخير.

وتعادل منتخب مصر خارج ملعبه مع كينيا إيجابيا بهدف لمثله في خامس جولات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 ليضمن التأهل رسميا للبطولة.

وقال هادي خشبة لـFilGoal.com: "المنتخب لم يجتمع منذ فترة كبيرة ولم يكن هناك انسجام بينهم والعنف الزائد والتهور من لاعبي كينيا مثلما حدث ضد مصطفى محمد أعطى رسالة للاعبين بالحفاظ على أنفسهم".

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وواصل "المنتخب لعب بأقل تكلفة ولم ينظر للفوز بقدر تحقيق المطلوب وهو التأهل رسميا لكأس أمم إفريقيا".

وعن نقاط القوة والضعف في المنتخب قال: "لم تظهر لأن منتخب كينيا كان عشوائيا في أدائه ولم يتحل بوعي خططي وتلك النوعية من المباريات لا تعرف كيف تقابلها".

وأوضح هادي خشبة "نقاط قوة وضعف منتخب مصر ستظهر في المباريات الكبرى أو في البطولة نفسها، نعم المنتخب لم يقدم الأداء المنتظر منه لكنه حقق المطلوب".

وعن رأيه من يلعب أمام جزر القُمر يوم الإثنين المقبل في الجولة الأخيرة بين الأساسيين أو البدلاء أجاب "يجب أن يكون مزيجا بين كليهما لنحافظ على شكل الفريق والكل يقدم نفسه بأفضل طريقة".

ويحتاج منتخب مصر للفوز أو التعادل السلبي مع جزر القُمر لضمان تصدر المجموعة السابعة.

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