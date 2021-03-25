اسكواش - مروان الشوربجي بطلا لـ بلاك بول

توج مروان الشوربجي بلقب بطولة بلاك بول للرجال بعد الفوز على فارس الدسوقي حامل لقب النسخة السابقة.

وتغلب الشوربجي على الدسوقي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت 72 دقيقة.

وتقدم الشوربجي في أول شوطين 11-7 و11-9 قبل أن يقلص الدسوقي النتيجة بالفوز في الشوط الثالث 11-7.

وحسم مروان الشوربجي المباراة بعد الفوز في الشوط الرابع بنتيجة 14-12 في شوط استغرق 24 دقيقة.

وتقام بطولة بلاك بول في مصر بمجموع جوائز 175 ألف دولار.

وكانت نور الشربيني قد حسمت لقب السيدات الأسبوع الماضي بالفوز على الأمريكية أماندا صبحي.