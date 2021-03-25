كرة سلة - وكيلهما لـ في الجول: أوجستي يغيب عن الزمالك بسبب كورونا.. وهودج سيشارك

الخميس، 25 مارس 2021 - 21:36

كتب : عمرو عبد المنعم

والتر هودج - كرة سلة الزمالك

نفى محمد يوسف وكيل أعمال أوجستي بوش المدير الفني لفريق الزمالك لرجال كرة السلة ووالتر هودج المحترف الأجنبي غياب الثنائي عن مواجهة طلائع الجيش غدا الجمعة بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

ويلعب الزمالك أمام طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة العاشرة من المرحلة الترتيبية في دوري سوبر السلة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة المتصدر.

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وقال محمد يوسف وكيل أعمال الثنائي أوجستي وهودج لـ في الجول: "لا صحة لما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفض الثنائي حضور التدريبات أو مباراة الجيش لحين الحصول على المستحقات المتأخرة".

وكشف يوسف "أوجستي بوش أصيب بفيروس كورونا وذلك سبب غيابه عن التدريبات وغيابه عن مباراة الجيش غدا".

وتابع "أوجستي شعر بحالة من التعب عقب مواجهة الاتحاد واكتشف إصابته بفيروس كورونا وهو الآن معزول في مقر إقامته".

وأوضح يوسف "هودج سيشارك غدا أمام طلائع الجيش بصورة طبيعية مثل المباريات السابقة".

وأضاف "بالفعل أوجستي وهودج لهما مستحقات متأخرة وفي انتظار صرفها لكن لم يغيبان عن التدريبات بسبب ذلك".

واختتم تصريحاته "أوجستي يغيب منذ يوم الثلاثاء بعد إيجابية مسحته الطبية".

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