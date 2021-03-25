إلغاء ودية الزمالك ضد شبابه

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون إلغاء المباراة الودية أمام فريق الشباب.

وكان من المقرر أن تقام المباراة الودية بين الزمالك وفريق الشباب غدا الجمعة في الثانية ظهرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر عقب التوقف الدولي الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين بينما الترجي في الصدارة بـ 10 نقاط ومولودية الجزائر ثانيا بـ 8 نقاط.

ولا بديل للزمالك عن الفوز في المباراتين المقبلتين من دور المجموعات من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

ويحتاج الزمالك مع فوزه في المباراتين المقبلتين خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي في المباراة الختامية.