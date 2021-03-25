إلغاء ودية الزمالك ضد شبابه

الخميس، 25 مارس 2021 - 21:27

كتب : FilGoal

مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون إلغاء المباراة الودية أمام فريق الشباب.

وكان من المقرر أن تقام المباراة الودية بين الزمالك وفريق الشباب غدا الجمعة في الثانية ظهرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر عقب التوقف الدولي الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

أخبار متعلقة
كرة يد - صراع الزمالك والأهلي مستمر على القمة بعد ختام الجولة التاسعة خطاب من فيفا لـ الزمالك بشأن مستحقات لشبونة في صفقة شيكابالا مران الزمالك – تدريبات بدنية.. وجلسة بين كارتيرون والطبيب أونوش: كنت قريبا من الانتقال لـ الزمالك الموسم الحالي

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين بينما الترجي في الصدارة بـ 10 نقاط ومولودية الجزائر ثانيا بـ 8 نقاط.

ولا بديل للزمالك عن الفوز في المباراتين المقبلتين من دور المجموعات من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

ويحتاج الزمالك مع فوزه في المباراتين المقبلتين خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي في المباراة الختامية.

الزمالك كارتيرون
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة سلة - وكيلهما لـ في الجول: أوجستي يغيب عن الزمالك بسبب كورونا.. هودج سيشارك 3 دقيقة | رياضات أخرى
إلغاء ودية الزمالك ضد شبابه 12 دقيقة | الدوري المصري
نادي "جولف مدينتي" ينظم اليوم المخصص لتدريب وتعليم السيدات رياضة الجولف 21 دقيقة | رياضات أخرى
في الجول يكشف سبب إصابة حمدي فتحي ضد كينيا 52 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
سيناريوهات تصدر منتخب مصر للمجموعة.. التعادل قد لا يكفي 55 دقيقة | منتخب مصر
ميكيل: هازارد قال إنه يستطيع تخطي رونالدو.. لكنه اسوأ لاعب تدربت معه 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - صراع الزمالك والأهلي مستمر على القمة بعد ختام الجولة التاسعة ساعة | رياضات أخرى
هيثم فاروق: تخيلوا لو لم يكن الحكم عادلا ضد كينيا.. مصر ليست مقنعة في التصفيات ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 2 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد 3 روبيرتو كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس.. وعلى ليفربول القلق أكثر 4 في الجول يكشف – فردان جديدان في جهاز الزمالك الفني
قد ينال إعجابك