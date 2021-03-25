نادي "جولف مدينتي" ينظم اليوم المخصص لتدريب وتعليم السيدات رياضة الجولف

الخميس، 25 مارس 2021 - 21:18

كتب : FilGoal

جولف مدينتي

نظم أمس نادي جولف مدينتي، اليوم المخصص لتعليم وتدريب السيدات والفتيات رياضة الجولف Tournaments & Girls Go Golf Day، والذي يقام بشكل دوري، أخر يوم أربعاء من كل شهر.

وبدأ اليوم بمحاضرة عن التغذية، والأطعمة والمشروبات المفيد منها والضار لجسم الإنسان بشكل عام، والرياضيين بصورة خاصة.

وبعد ذلك توجه المشاركات إلى ملاعب نادي جولف مدينتي، وتلقوا شرحا عن كيفية ممارسة اللعبة، وتلقوا تدريبًا عمليًا في قواعد اللعبة بالنسبة للمبتدئات.

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وجرت مسابقة للممارسات، فازت بالمركز الاول فيها باتريس فان ليدن، فيما حققت صوفي عيسى المركز الثاني، وتم توزيع الجوائز على الفائزين.

وقال محمد عطالله "ممثل المالك" مجموعة طلعت مصطفى، إن تنظيم هذا اليوم، يهدف إلى التوسع في نشر لعبة الجولف من خلال الاعتماد على المرأة بحكم أهميتها في الأسرة، والتي من خلالها يمكن نقل اللعبة لجميع أفراد الأسرة.

وتابع، أن ممارسة الرياضة بشكل عام تمنح الثقة في النفس، ولابد من الزيادة التنافسية ونشر الرياضة من خلال المرأة.

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وأضاف، أن تنظيم هذا اليوم، يتطور ويشهد إقبالا بشكل جيد، في البداية كانت بحضور ١٢ مشاركة، وصل العدد إلى ٤٠ مشاركة.

وكشف عطالله، عن العديد من الأحداث التي سيستضيفها نادي جولف مدينتي في الفترة القادمة، منها بطولة الجمهورية التي تعد الأقدم في القارة الأفريقية، والتي ستقام في الفترة من ١ إلى ٣ أبريل، بمشاركة أفضل اللاعبين في مصر، ولاعبين من تونس والبحرين.

وأشار إلى أن تنظيم هذه البطولة في نادي جولف مدينتي للمرة الأولى يعد شرفا كبيرا، نظرا للأهمية التاريخية للبطولة التي انطلقت عام ١٩٢١.

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وذكر عطالله، أن العديد من المنافسات ستقام خلال شهر رمضان في نادي مدينتي للجولف، والفوت جولف وهل لعبة جديدة تمارس من ركل كرة القدم.

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وتم تصميم ملاعب جولف "مدينتي" وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية على يد روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحداً من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من ٢٧٠ ملعب جولف في حوالى ٤٠ دولة ، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم، وتتولى إدارته شركة ترون التي تعد واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم.

جولف مدينتي
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