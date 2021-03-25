في الجول يكشف سبب إصابة حمدي فتحي ضد كينيا

الخميس، 25 مارس 2021 - 20:47

كتب : أحمد الخولي

حمدي فتحي - الأهلي

اضطر حمدي فتحي لاعب خط وسط منتخب مصر لمغادرة مباراة الفراعنة ضد كينيا بسبب الإصابة فما هو السبب؟

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

مصر

حسبما علم FilGoal.com فإن لاعب خط وسط الأهلي أصيب بكدمة في ذراعه لم يستطع معها إكمال اللقاء.

وسيخضع حمدي فتحي لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء جزر القُمر.

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ويستضيف منتخب مصر منافسه جزر القُمر يوم الإثنين المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وضمن كلا المنتخبين التأهل بالفعل لأمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون في شهر يناير من العام المقبل.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بتسع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه جزر القُمر.

حمدي فتحي مصر كينيا تصفيات إفريقيا
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