كرة يد - صراع الزمالك والأهلي مستمر على القمة بعد ختام الجولة التاسعة
الخميس، 25 مارس 2021 - 20:28
كتب : FilGoal
اختتمت منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري لكرة اليد وواصل الزمالك والأهلي صراعهما على قمة الترتيب.
تغلب الزمالك على الأولمبي بنتيجة 39-31 بعد تقدم الأبيض في الشوط الأول بنتيجة 20-12.
أما الأهلي فنجح في الفوز على هيليوبوليس بنتيجة 32-30، بعد أن تفوق الأحمر في الشوط الأول 18-13.
ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب ووصل الأهلي للنقطة 28 أيضا لكن الأفضلية للأبيض بسبب المواجهات المباشرة.
وتقام مباريات الجولة العاشرة غدا الجمعة إذ يتبقى 5 جولات على النهاية.
ويلعب الزمالك أمام فريق سبورتنج بينما يواجه الأهلي فريق طلائع الجيش.
وتقام المرحلة الختامية من دوري كرة اليد بين 8 أندية بنظام الذهاب والإياب.