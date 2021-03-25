كرة يد - صراع الزمالك والأهلي مستمر على القمة بعد ختام الجولة التاسعة

الخميس، 25 مارس 2021 - 20:28

كتب : FilGoal

كرة يد - الزمالك - يد الزمالك

اختتمت منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري لكرة اليد وواصل الزمالك والأهلي صراعهما على قمة الترتيب.

تغلب الزمالك على الأولمبي بنتيجة 39-31 بعد تقدم الأبيض في الشوط الأول بنتيجة 20-12.

أما الأهلي فنجح في الفوز على هيليوبوليس بنتيجة 32-30، بعد أن تفوق الأحمر في الشوط الأول 18-13.

أخبار متعلقة
كرة يد – الزمالك يواصل الصدارة.. والأهلي يلاحقه كرة يد - بحضور الخطيب.. الأهلي يستعيد كأس مصر للسيدات ويهزم الزمالك في النهائي كرة يد – فيزبريم المجري يعلن توقيع عمر يحيى خالد له لمدة 4 سنوات كرة يد - اكتمال المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو.. وصعود درامي تاريخي لـ البرتغال

ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب ووصل الأهلي للنقطة 28 أيضا لكن الأفضلية للأبيض بسبب المواجهات المباشرة.

وتقام مباريات الجولة العاشرة غدا الجمعة إذ يتبقى 5 جولات على النهاية.

ويلعب الزمالك أمام فريق سبورتنج بينما يواجه الأهلي فريق طلائع الجيش.

وتقام المرحلة الختامية من دوري كرة اليد بين 8 أندية بنظام الذهاب والإياب.

كرة يد الزمالك الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الجول يكشف سبب إصابة حمدي فتحي ضد كينيا 6 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
سيناريوهات تصدر منتخب مصر للمجموعة.. التعادل قد لا يكفي 9 دقيقة | منتخب مصر
ميكيل: هازارد قال إنه يستطيع تخطي رونالدو.. لكنه لم يتدرب بقوة مع تشيلسي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - صراع الزمالك والأهلي مستمر على القمة بعد ختام الجولة التاسعة 25 دقيقة | رياضات أخرى
هيثم فاروق: تخيلوا لو لم يكن الحكم عادلا ضد كينيا.. مصر ليست مقنعة في التصفيات 29 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
وائل جمعة: منتخب مصر ليس له شكل.. لم أشعر بحماس اللاعبين للعب 37 دقيقة | تصفيات كأس إفريقيا
تصفيات إفريقيا – غانا تضمن التأهل.. وجنوب إفريقيا تضرب موعدا ناريا مع السودان 46 دقيقة | إفريقيا
بمشاركة كاسينجو.. الكونغو الديمقراطية تفقد فرصة التأهل لأمم إفريقيا وصعود الجابون وجامبيا 52 دقيقة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 2 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد 3 روبيرتو كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس.. وعلى ليفربول القلق أكثر 4 في الجول يكشف – فردان جديدان في جهاز الزمالك الفني
قد ينال إعجابك