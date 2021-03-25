كرة يد - صراع الزمالك والأهلي مستمر على القمة بعد ختام الجولة التاسعة

اختتمت منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري لكرة اليد وواصل الزمالك والأهلي صراعهما على قمة الترتيب.

تغلب الزمالك على الأولمبي بنتيجة 39-31 بعد تقدم الأبيض في الشوط الأول بنتيجة 20-12.

أما الأهلي فنجح في الفوز على هيليوبوليس بنتيجة 32-30، بعد أن تفوق الأحمر في الشوط الأول 18-13.

ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب ووصل الأهلي للنقطة 28 أيضا لكن الأفضلية للأبيض بسبب المواجهات المباشرة.

وتقام مباريات الجولة العاشرة غدا الجمعة إذ يتبقى 5 جولات على النهاية.

ويلعب الزمالك أمام فريق سبورتنج بينما يواجه الأهلي فريق طلائع الجيش.

وتقام المرحلة الختامية من دوري كرة اليد بين 8 أندية بنظام الذهاب والإياب.