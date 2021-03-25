هيثم فاروق: تخيلوا لو لم يكن الحكم عادلا ضد كينيا.. مصر ليست مقنعة في التصفيات

الخميس، 25 مارس 2021 - 20:23

كتب : FilGoal

هيثم فاروق

انتقد هيثم فاروق لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق الأداء الذي ظهر به الفراعنة ضد كينيا على الرغم من التأهل لكأس أمم إفريقيا 2021 رسميا.

وتعادل منتخب مصر خارج ملعبه مع كينيا إيجابيا بهدف لمثله في خامس جولات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

وقال هيثم فاروق عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" تعليقا على الأداء: "لم نلعب جيدا، لو لم يُطرد لاعبا من كينيا كنا سنخسر".

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وواصل "تخيلوا لو الحكم لم يكن عادلا اليوم؟ تخيلوا لو يُطرد لاعبا من كينيا؟ لم نكن جيدين".

وأكمل "هناك علامة استفهام على عدم مشاركة محمد النني بشكل خاص والتبديلات بشكل عام".

وأردف "90% من اللاعبين لم يكونوا في مستواهم، الأفضل ربما كان محمد هاني ومحمد الشناوي وعلى فترات محمود حمدي "الونش" وأحمد حجازي".

وتابع هيثم فاروق حديثه "لا أعفي المحترفين من المسؤولية، محمد صلاح لم يقدم مستوى كبير اليوم، ومصطفى محمد كذلك".

وأتم "مباراة توجو خارج مصر كانت المباراة الوحيدة المقنعة لي في تلك التصفيات، لكن المشوار بالكامل غير مقنع، بالنسبة لي اليوم مصر فازت بنقطة ضد كينيا".

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