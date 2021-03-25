وائل جمعة: منتخب مصر ليس له شكل.. لم أشعر بحماس اللاعبين للعب

انتقد وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق أداء الفراعنة ضد كينيا على الرغم من حسم التأهل رسميا لكأس أمم إفريقيا 2021.

وتعادل منتخب مصر خارج ملعبه مع كينيا إيجابيا بهدف لمثله في خامس جولات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

وتحدث وائل جمعة لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "ما هي المباريات التي تُكسب ولا تُلعب؟ هل هذه مباراة نهائية؟ لم نفز اليوم ولم نلعب جيدا".

وواصل "كنت متفائل قبل المباراة ولكن الهدف الذي استقبلناه يوضح مدى العشوائية التي كنا فيها".

وأكمل اللاعب الملقب بالصخرة "المنتخب ليس له شكل، كنا ننتقد الفريق مع مدربه الأسبق هيكتور كوبر ولكن كان هناك شكل دفاعي ونلعب على المرتدات".

وأردف "لكن اليوم لا أرى طريقة واضحة للعب أو شكل معين، أو أن اللاعبين متحمسين للعب لمنتخب مصر،لم أشعر بوجود عمل جماعي في اللقاء".

وأتم وائل جمعة حديثه "نعم التمست أعذار لحسام البدري المدير الفني نتيجة قلة التجمعات ولكن يجب أن أشعر أن هناك نظام لعب في بعض الأحيان، لم أر أي من ذلك تماما".