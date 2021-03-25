إلى الكاميرون بحثا عن النجمة الثامنة.. مصر تتأهل رسميا لأمم إفريقيا

لم يقدم منتخب مصر أفضل عروضه أمام كينيا لكنه حقق المطلوب.

الفراعنة يتأهلون إلى كأس أمم إفريقيا 2021 رسميا بعد التعادل مع كينيا اليوم الخميس إيجابيا بهدف لمثله في ملعب مولي الدولي.

وحل منتخب مصر ضيفا على كينيا لملاقاته في الجولة الخامسة من التصفيات لحساب المجموعة السابعة.

افتتح محمد مجدي "أفشة" أهداف اللقاء بتسديدة قوية في الدقيقة الثانية.

وأدرك عبد الله حسن في الدقيقة 65 بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

ووصل رصيد منتخب مصر بفضل ذلك التعادل إلى تسع نقاط يتصدر بهم المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن ملاحقه جزر القُمر.

وضمن المنتخبان بالفعل التأهل رسميا للبطولة التي ستقام في شهر يناير المقبل في الكاميرون ويتنافسان على الصدارة في الجولة الأخيرة وجها لوجه في المباراة التي ستقام القاهرة.

فيما وصل رصيد منتخب كينيا لأربع نقاط يحتل بهم المركز الثالث.

ويحتل منتخب توجو المركز الرابع بنقطتين فقط.

وأصبح ذلك التأهل هو رقم 25 في تاريخ الفراعنة إلى كأس أمم إفريقيا.

ويعد منتخب مصر هو المهيمن على اللقب بعدما توج به سبع مرات من قبل في رقم قياسي أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

وحصل منتخب مصر على المركز الثاني في أمم إفريقيا مرتين في 1962 و2017.

فيما حظي بالمركز الثالث ثلاث مرات أعوام 1963 و1970 و1974.

واحتل منتخب مصر المركز الرابع ثلاث مرات كذلك أعوام 1976 و1980 و1984.

هدف مبكر جدا

بدأت المباراة بأفضل شكل ممكن بعدما تسلم أفشة الكرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية بيمناه سكنت الشباك لتعلن عن التقدم للفراعنة.

لكن ذلك الهدف على عكس المتوقع كان بداية التراجع لمنتخب مصر بدون مبرر.

وأطلق أولونجا تسديدة زاحفة تصدى لها محمد الشناوي.

وحصل منتخب كينيا على ركلة ركنية من الناحية اليسرى سُددت مباشرة على المرمى حولها الشناوي لركلة ركنية من الناحية اليمنى مرت دون خطورة.

وكاد أولونجا يسجل هدفا بعدما سبق محمود حمدي "الونش" لكن تسديدته ذهبت خارج الملعب.

وأرسل لاعب كينيا رمية تماس مباشرة إلى داخل منطقة الجزاء لكن الشناوي تصدى لرأسية أصحاب الأرض على مرتين.

وطلب منتخب مصر الحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلة محمود حسن "تريزيجيه" لكن الحكم احتسب ركلة ركنية لم تشكل خطورة على كينيا.

وأطلق أجايي أكومو تسديدة قوية تصدى لها الشناوي على مرتين.

وكاد الونش من رمية تماس أخرى يسجل في مرمى المنتخب المصري بالخطأ لكن الكرة ذهبت لركلة ركنية نُفذت على المرمى مباشرة وتصدى لها الشناوي.

وفي الدقيقة 41 سجل منتخب كينيا هدفا عن طريق مسعود جمعة لكن الحكم ألغاه بداعي وجود لمسة يد على اللاعب الكيني قبل تسديد الكرة.

هدف كيني

بدأ الشوط الثاني بهجوم كيني وتصدى الشناوي لتسديدة من مسعود جمعة وارتدت إلى أولونجا الذي سدد مرة أخرى لكن كرته ارتطمت في الشباك من الخارج.

وأرسل صلاح بينية طولية مميزة لمصطفى محمد الذي لم يستطع مراوغة الحارس وارتدت الكرة منه ووجدها أفشة الذي فضل التمرير بدلا من التسديد، لكن تسديدة صلاح ذهبت لخارج الملعب.

وكاد عبد الله حسن يدرك التعادل برأسية قوية في الدقيقة 60 لكن تسديدته ذهبت إلى خارج الملعب.

وأجرى منتخب مصر تبديلين في الدقيقة 62 بمشاركة محمد شريف وعمرو السولية بدلا من طارق حامد وتريزيجيه.

وفي الدقيقة 63 ومن ارتباك داخل منطقة الجزاء استغله عبد الله حسن وسدد الكرة ليدرك التعادل لكينيا.

وأجرى منتخب مصر تبديلا اضطراريا بمشاركة عمر جابر بدلا من حمدي فتحي الذي تعرض للإصابة.

وكاد أولونجا يسجل الهدف الثاني لكن دفاع منتخب مصر شتت الكرة بنجاح في النهاية.

وتعرض جاستون أوتينو للطرد المباشر بعد ضربه لمصطفى محمد بدون كرة في الدقيقة 76.

هدأت المباراة قليلا بعد الطرد وسيطر منتخب مصر على الكرة لكن انحصر اللعب في وسط الملعب.

وأجرى منتخب مصر تبديلين جديدين بمشاركة حسام حسن ومحمد فاروق بدلا من أفشة ومصطفى محمد.

احتسب الحكم ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وإعلان تأهل مصر رسميا لأمم إفريقيا.

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