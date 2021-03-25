تريزيجيه: رونالدو يُظهر إرادته.. ولوكاكو ولاوتارو ثنائي رائع

أشاد دافيد تريزيجيه هداف يوفنتوس وفرنسا السابق بـ كريستيانو رونالدو نجم السيدة العجوز مشيرا إلى أن تألق ثنائي إنتر الهجومي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز.

وقال تريزيجيه لموقع "توتوميركاتو" الإيطالي: "رونالدو يواصل إظهار إرادته ورغبته".

ويتصدر رونالدو قائمة الهدافين في الدوري برصيد 23 هدفا.

وعن لوكاكو ولاوتارو، أوضح "هما ثنائي رائع وهام للغاية".

وتابع "سجلوا العديد من الأهداف وينفذون ما يحتاجه أنطونيو كونتي)".

وسجل لوكاكو 19 هدفا مقابل 14 هدفا للاوتارو مارتينيز.

وتحول للإشادة بما يقدمه ميلان في الموسم الحالي، وقال: "ما يقدمه الفريق لم يتوقع أي شخص".

واستمر "لكنهم أثبتوا قدرتهم على المنافسة".

وأتم "مستوى المنافسة أصبح أقوى وهذا أمر رائع بكل تأكيد".

ويتصدر إنتر الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة من 27 مباراة. ويليه ميلان بـ59 نقطة من 28 مباراة، بينما يتواجد أتالانتا في المركز الثالث برصيد 55 نقطة من 28 مباراة وهو نفس رصيد يوفنتوس الذي لعب 27 مباراة.

ولعب تريزيجيه 320 مباراة مع يوفنتوس وسجل 171 هدفا وفاز بلقب الدوري الإيطالي موسمي 2001-2002 و2002-2003.