تريزيجيه: رونالدو يُظهر إرادته.. ولوكاكو ولاوتارو ثنائي رائع

الخميس، 25 مارس 2021 - 19:07

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يحتفل بهدف يوفنتوس في هيلاس فيرونا

أشاد دافيد تريزيجيه هداف يوفنتوس وفرنسا السابق بـ كريستيانو رونالدو نجم السيدة العجوز مشيرا إلى أن تألق ثنائي إنتر الهجومي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز.

وقال تريزيجيه لموقع "توتوميركاتو" الإيطالي: "رونالدو يواصل إظهار إرادته ورغبته".

ويتصدر رونالدو قائمة الهدافين في الدوري برصيد 23 هدفا.

أخبار متعلقة
لا جازيتا ديللو سبورت: رونالدو يطلب صفقتين لـ يوفنتوس نيدفيد: رونالدو مستمر مع يوفنتوس.. وبيرلو سيبقى في منصبه ماركا: عودة رونالدو إلى ريال مدريد ممكنة في حالة واحدة مدير يوفنتوس يحسم مستقبل كريستيانو رونالدو يوفنتوس يكرم رونالدو بقميص خاص

وعن لوكاكو ولاوتارو، أوضح "هما ثنائي رائع وهام للغاية".

وتابع "سجلوا العديد من الأهداف وينفذون ما يحتاجه أنطونيو كونتي)".

وسجل لوكاكو 19 هدفا مقابل 14 هدفا للاوتارو مارتينيز.

وتحول للإشادة بما يقدمه ميلان في الموسم الحالي، وقال: "ما يقدمه الفريق لم يتوقع أي شخص".

واستمر "لكنهم أثبتوا قدرتهم على المنافسة".

وأتم "مستوى المنافسة أصبح أقوى وهذا أمر رائع بكل تأكيد".

ويتصدر إنتر الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة من 27 مباراة. ويليه ميلان بـ59 نقطة من 28 مباراة، بينما يتواجد أتالانتا في المركز الثالث برصيد 55 نقطة من 28 مباراة وهو نفس رصيد يوفنتوس الذي لعب 27 مباراة.

ولعب تريزيجيه 320 مباراة مع يوفنتوس وسجل 171 هدفا وفاز بلقب الدوري الإيطالي موسمي 2001-2002 و2002-2003.

إنتر يوفنتوس كريستيانو رونالدو
نرشح لكم
أخر الأخبار
الدرندلي: إدارة الأهلي حققت 85% من البرنامج الانتخابي.. ولدينا احتياطي نقدي ضخم 5 ساعة | الدوري المصري
في الدرجة الثالثة – "المسعف والسائق كانا يؤديان الصلاة".. نقل لاعب مصاب بسيارة ملاكي 5 ساعة | مصر
لاعب جزر القمر: كنت أشاهد صلاح في التلفزيون الآن سألعب ضده.. وسنسبب المشاكل لمصر 6 ساعة | منتخب مصر
شوقي غريب: قررنا ضم صلاح لقائمة المنتخب في الأولمبياد.. ولهذا لم ينضم رمضان صبحي 6 ساعة | منتخب مصر
يورو الشباب – تعادل إسبانيا وإيطاليا في مجزرة بطاقات حمراء 6 ساعة | أوروبا
المدير العام لجزر القمر: مواجهة مصر أشبه بمباراة نهائية 6 ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
لاعب جزر القمر: التواجد ضد صلاح في أرض الملعب حافز للفوز على مصر 6 ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
مدرب جزر القمر: مصممون على تحقيق نتيجة إيجابية ضد مصر 6 ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بـ اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب ظهور قميص صلاح دون رعاة المنتخب 2 بركات: الملابس الجديدة سبب ما حدث مع صلاح.. ولن نجازف بأيمن أشرف 3 انتهت في دوري الطائرة - الزمالك 0-3 الأهلي.. انتصار أحمر 4 أبو ريدة: لا أفكر في الترشح لاتحاد الكرة.. وما حدث مع الزمالك غير مقبول
قد ينال إعجابك