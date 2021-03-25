أفشة يسجّل أسرع هدف للفراعنة منذ 6 سنوات

افتتح محمد مجدي أفشة النتيجة مبكرا لمنتخب مصر في مواجهة كينيا بالجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وسجل أفشة الهدف الأول بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء قبل مرور دقيقتين من عمر اللقاء.

ويعد هذا الهدف هو الأسرع للفراعنة في أي مباراة منذ هدف باسم مرسي بشباك منتخب تشاد في الدقيقة الثانية أيضا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية بشهر سبتمبر 2015.

المباراة التي أدارها فنيًا هيكتور كوبر انتهت بفوز الفراعنة 5-1 وتسجيل مرسي لـ هاتريك، فيما سجل محمد صلاح ومحمود كهربا هدفين آخرين.

وبات أفشة هدافا لـ مصر في التصفيات الحالية برصيد هدفين بعد هدفه في الجولة الماضية بشباك توجو.

ولم يكن أي لاعب قد سجّل أكثر من هدف واحد لـ مصر خلال المباريات الأربع الماضية.

ويكفي مصر التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل رسميا إلى كأس الأمم الإفريقية قبل خوض مباراة الجولة الأخيرة أمام جزر القُمر.

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