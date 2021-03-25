نهاية حقبة.. براون أسطورة سيلتك يغادر النادي بعد 14 عامًا من الألقاب

أعلن سكوت براون قائد سيلتك الاسكتلندي، عن مغادرته النادي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح براون أنه سينتقل بدايةً من الموسم المقبل إلى نادي أبردين كلاعب وكمدرب في الوقت نفسه.

وبذلك تنتهي حقبة طويلة لـ سيلتك رفقة براون الذي قضى في صفوفه 14 موسما.

💚 Scott Brown at #CelticFC... League: 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Scottish Cup: 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 League Cup: 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 A trophy every 28 games for our Captain, Leader, Legend 🍀 💪 @ScottBrown8 💪#ThankYouBroony pic.twitter.com/G2mSG6yph8 — Celtic Football Club (@CelticFC) March 25, 2021

وصرّح براون عبر الموقع الرسمي لـ سيلتك: "أود أن أشكر إدارة سيلتك على الدعم الهائل خلال السنوات الماضية، لقد تمتعنا بعلاقة رائعة وعملنا عن قرب دوما لجلب النجاحات للجماهير".

وأضاف: "أشكر أيضا مدربي سيلتك العظماء الذين حظيت بحظ العمل معهم، وزملائي العديدين، وجماهير سيلتك التي دعمتني بشكل هائل ووقفت في ظهري لسنوات".

وتابع: "لطالما أعطيت أقصى ما لدي للنادي وأردت دوما الأفضل للجمهور. استمتعنا بلحظات رائعة سويا وحققنا الكثير من النجاحات وسيطرنا على كرة القدم في اسكتلندا واختبرنا ليالٍ أوروبية جميلة".

وواصل: "الرحيل عن هذا النادي الرائع هو قرار كبير، لأن سيلتك شكّل جزءا هائلا من حياتي لفترة طويلة، لكنها فرصة جديدة لي. سيلتك لن يغادرني أبدا وسيظل دائما في قلبي".

وأتم: "لا يزال أمامنا عمل لننجزه هذا الموسم بالطبع، وسأكون مركّزًا لأقصى درجة مثلما كان الوضع دائما لتحقيق النجاحات من أجل الجماهير".

براون (35 عاما) انضم إلى سيلتك عام 2007 قادما من هيبرنيان مقابل 4,4 ملايين جنيه إسترليني في صفقة قياسية بين الأندية الاسكتلندية وقتها.

وخاض براون بقميص سيلتك 604 مباراة، سجّل خلالها 46 هدفا وصنع 62.

وارتدى براون شارة قيادة سيلتك منذ 2010، ويعد أكثر لاعب تمثيلا للنادي الاسكتلندي العريق في المسابقات الأوروبية على مر التاريخ.

وفاز براون بـ 22 لقبا مع سيلتك، منها 10 بطولات في الدوري الاسكتلندي الذي حصده الفريق بالمواسم التسع الماضية.

وخاض براون 55 مباراة دولية بقميص اسكتلندا بين 2005 و2017، سجّل خلالها 4 أهداف.