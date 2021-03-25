الدرجة الثانية - فاركو يهزم بلدية المحلة ويواصل تصدر مجموعة بحري

الخميس، 25 مارس 2021 - 17:38

كتب : رضا السنباطي

فاركو

حافظ فاركو على تصدر مجموعة بحري في الدرجة الثانية بعد الفوز على ضيفه بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف واحد.

تقدم بلدية المحلة عن طريق حسام حسن، قبل أن يسجل علي بهيج هدفي فاركو.

وارتفع رصيد فاركو إلى 39 نقطة بينما توقف رصيد بلدية المحلة عند 34 نقطة في المركز الثالث.

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ونجح حرس الحدود في التغلب على الحمام بهدف دون رد ليرتفع رصيد الفريق إلى 37 نقطة في وصافة الجدول.

بينما حقق الأولمبي فوزه على بني عبيد بثلاثة أهداف دون مقابل وارتفع رصيد الفريق إلى 30 نقطة في المركز الرابع.

وحقق الرجاء الفوز على المنصورة بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد الفريق إلى 23 نقطة، ونجح دمنهور في الفوز على أبو قير للأسمدة بهدف ليرتفع رصيد الفريق إلى 22 نقطة.

وحقق الجزيرة الانتصار علي مالية كفر الزيات بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلي النقطة 19، وفي مواجهتي سبورتينج مع دكرنس، وبيلا ضد كفر الشيخ كانت النتيجة سلبية في المباراتين.

الدرجة الثانية فاركو
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