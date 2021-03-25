كيميتش: تشابي هو مثلي الأعلى

الخميس، 25 مارس 2021 - 17:37

كتب : FilGoal

يوشوا كيميتش - بايرن ميونيخ

كشف جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ أن تشابي هيرنانديز نجم برشلونة السابق هو مثله الأعلى في كرة القدم.

وقال كيميتش في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "تشابي كان مثلي الأعلى في برشلونة".

وأضاف "لم يكن الأفضل لكنه تمتع برؤية رائعة وكان يهتم بجودة تمريراته ولديه طريقة رائعة في اللعب".

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وأكمل "كان يجعل اللاعبين في مواقف رائعة (أمام المرمى) ولقد أبهرني للغاية وهذا ما تعلمته منه".

وأتم "تعرفت عليه في الدوحة (أثناء كأس العالم للأندية) وكان لقاء رائع".

كيميتش (26 عاما) لعب 29 مباراة في الموسم الحالي وسجل 4 أهداف وصنع 13 في كل البطولات.

وتحول كيميتش للعب في وسط الملعب بعد بداية مسيرته مع النادي الألماني في مركز الظهير الأيمن.

ويعد تشابي من نجوم برشلونة، إذ فاز بلقب الدوري 8 مرات وحقق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات وفاز مع إسبانيا ببطولة كأس العالم 2010 وبطولة أوروبا عامي 2008 و2012.

جوشوا كيميتش تشابي هيرنانديز بايرن ميونيخ
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