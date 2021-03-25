خطاب من فيفا لـ الزمالك بشأن مستحقات لشبونة في صفقة شيكابالا

الخميس، 25 مارس 2021 - 17:18

كتب : أحمد شوقي صلاح

شيكابالا مع الزمالك أمام مولودية الجزائر

تلقت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالي في صفقة انتقال محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" قد ألزم الزمالك بسداد قيمة مستحقات لشبونة في صفقة انتقال شيكابالا للفريق.

وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك خطابا لـ فيفا تخطرهم خلالها بعدم أحقية لشبونة الحصول على مستحقاته المالية، لنظر القضية حاليا بالمحكمة الرياضية.

أخبار متعلقة
مران الزمالك – تدريبات بدنية.. وجلسة بين كارتيرون والطبيب أونوش: كنت قريبا من الانتقال لـ الزمالك الموسم الحالي جمال حمزة لـ في الجول: يجب على كارتيرون رفع مستوى الزمالك البدني.. وفيصل يستحق فرصة أكبر وليد عبد اللطيف لـ في الجول: التحدي الأهم أمام كارتيرون هو تغيير طريقة لعب الزمالك

وعقدت المحكمة الرياضية جلسة استماع بين مسؤولي الزمالك ولشبونة على أن تصدر قرارها الأخير خلال شهور قليلة.

وأقر فيفا في خطابه الأخير تأجيل سداد مستحقات لشبونة لحين فصل المحكمة الرياضية في القضية.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة بفارق 6 نقاط عن الأهلي المؤجل له ثلاث مباريات.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد نقطتين بفارق 6 نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني.

الزمالك شيكابالا سبورتنج لشبونة فيفا
نرشح لكم
أخر الأخبار
أفشة يسجّل أسرع هدف للفراعنة منذ 6 سنوات 11 دقيقة | منتخب مصر
بسبب ميسي.. تقرير: برشلونة لن يتعاقد مع لاعب إيبار 28 دقيقة | ميركاتو
نهاية حقبة.. براون أسطورة سيلتك يغادر النادي بعد 14 عامًا من الألقاب 37 دقيقة | أوروبا
الدرجة الثانية - فاركو يهزم بلدية المحلة ويواصل تصدر مجموعة بحري 51 دقيقة | الدوري المصري
كيميتش: تشابي هو مثلي الأعلى 52 دقيقة | الدوري الألماني
تشكيل كينيا - أولونجا وجوما يقودان الهجوم أمام منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
خطاب من فيفا لـ الزمالك بشأن مستحقات لشبونة في صفقة شيكابالا ساعة | الدوري المصري
مباشر تصفيات إفريقيا – مصر (1) - (0) كينيا.. أفشة جوووول ساعة | تصفيات كأس إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 2 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد 3 روبيرتو كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس.. وعلى ليفربول القلق أكثر 4 في الجول يكشف – فردان جديدان في جهاز الزمالك الفني
قد ينال إعجابك