خطاب من فيفا لـ الزمالك بشأن مستحقات لشبونة في صفقة شيكابالا

تلقت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بتأجيل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالي في صفقة انتقال محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" قد ألزم الزمالك بسداد قيمة مستحقات لشبونة في صفقة انتقال شيكابالا للفريق.

وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك خطابا لـ فيفا تخطرهم خلالها بعدم أحقية لشبونة الحصول على مستحقاته المالية، لنظر القضية حاليا بالمحكمة الرياضية.

وعقدت المحكمة الرياضية جلسة استماع بين مسؤولي الزمالك ولشبونة على أن تصدر قرارها الأخير خلال شهور قليلة.

وأقر فيفا في خطابه الأخير تأجيل سداد مستحقات لشبونة لحين فصل المحكمة الرياضية في القضية.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة بفارق 6 نقاط عن الأهلي المؤجل له ثلاث مباريات.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد نقطتين بفارق 6 نقاط عن مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني.