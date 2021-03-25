حمزة المثلوثي يصل القاهرة

الخميس، 25 مارس 2021 - 17:11

كتب : إبراهيم رمضان

حمزة المثلوثي - مران الزمالك في رادس - الصورة من موقع الزمالك

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الخميس حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك قادما من تونس.

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان من المقرر أن يعود المثلوثي إلى مصر الثلاثاء الماضي لكن ظروف أسرية خاصة اضطرته للبقاء في تونس بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني.

وسوف ينخرط المثلوثي في تدريبات الزمالك مباشرة استعدادا للقاء مولودية الجزائر.

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ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر في الثالث من شهر أبريل المقبل لملاقاته في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة بعشرة نقاط يتصدر بهم المجموعة وضمن التأهل رسميا لربع النهائي.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني بثماني نقاط.

ويأتي الزمالك ثالثا بنقطتين ويليه تونجيث بنقطة وحيدة في المركز الرابع.

حمزة المثلوثي الزمالك
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