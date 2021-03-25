ديلي ميل: مباراة ألبانيا وإنجلترا في تصفيات المونديال قد تتعرض للإلغاء

تواجه مباراة ألبانيا وإنجلترا في تصفيات كأس العالم 2022 خطر الإلغاء، حسبما أعلن الاتحاد الألباني لكرة القدم.

ومن المفترض أن يحل المنتخب الإنجليزي ضيفا على نظيره الألباني ضمن الجولة الثانية من التصفيات يوم الأحد.

وذكرت جريدة ديلي ميل يوم الخميس أن الاتحاد الألباني لكرة القدم أوضح في بيان أنه لا يوجد ضمانات كافية لحماية أمن الفريقين من قبل الشرطة.

وأفاد البيان "وصلتنا رسالة من مديرية الشرطة المحلية في العاصمة تيرانا توضح أن الشرطة لا يمكنها ضمان اتخاذ إجراءات الأمن الكافية قبل وأثناء وبعد مباراة ألبانيا وإنجلترا".

وأضاف البيان "نطلب استجابة عاجلة لمعرفة الموقف مع اقتراب موعد المباراة".

وأشار الاتحاد الألباني إلى أن إلغاء المباراة سيكون له عواقب كارثية على البلاد.

من جهته، قال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي في تصريح مقتضب لديلي ميل: "لم يتم إبلاغ الاتحاد الإنجليزي بوجود مشكلة في تنظيم المباراة".

ويستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في تصفيات المونديال بملاقاة سان مارينو يوم الخميس، فيما يلعب منتخب ألبانيا ضد أندورا في الوقت نفسه.