عماد سليمان لـ في الجول: نفكر في شكل الإسماعيلي الموسم المقبل

أوضح عماد سليمان رئيس المشرف العام على فريق الإسماعيلي أدوار اللجنة الفنية في الفترة المقبلة.

وقال سليمان لـ FilGoal.com: "اللجنة الفنية دورها إعادة ترتيب أوضاع كرة القدم في النادي".

وأضاف "اللجنة قررت تقسيم عملها على خطتين الأولى قصيرة المدة نهتم فيها بوضه الفريق الحالي والخروج من الأزمة ومن بينها مساندة إيهاب جلال وتوفير كل ما يحتاجه".

وأردف "الخطة طويلة المدى نعتمد فيها التفكير على شكل الفريق للموسم القادم من خلال توفير احتياجاته".

وأكمل "نعمل على تحديد بعض الأسماء ومتابعتهم للدخول في مفاوضات وبناء فريق قوي للإسماعيلي".

وأتم "نعلم أن هناك مراكز بالفريق تعاني من نقص واضح وهذا ما نضعه في الحسبان، إذ نهدف لتوفير هذه التدعيمات بما يضمن عدم تكرار الأزمة التي مر بها الفريق خلال المواسم السابقة".

الإسماعيلي أعلن منذ أيام تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لنهاية الموسم.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة من 16 مباراة في الدوري.