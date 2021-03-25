نبيه: تركيز ساسي مٌنصب على الملعب.. وسنفتح ملف التجديد في الوقت المانسب

كشف أسامة نبيه مدرب عام الزمالك بأن الفترة الحالية لم تشهد إعادة فتح ملف التجديد مع فرجاني ساسي نجم الفريق.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال أسامة نبيه في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "لم تشهد الفترة الحالية إعادة فتح ملف فرجاني ساسي، سواء بتجديد عقده أو رحيله، وكل ما تداول في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".

وأضاف "تركيز فرجاني ساسي ينصب فقط في مباريات الزمالك خلال الفترة القادمة، ولم نتفاوض مجددا حول تجديد عقده".

مدرب الزمالك أتبع "اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك ستفتح ملف التجديد مع فرجاني ساسي في الوقت المناسب".

وأتم "هذا الأمر للحفاظ على تركيز اللاعب في مباريات فريقه بالوقت الحالي".

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد ساسي حاليا رفقة منتخب تونس لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية.