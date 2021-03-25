الخطيب يزور الاتحاد السكندري

الخميس، 25 مارس 2021 - 16:22

كتب : هاني العوضي

صور زيارة محمود الخطيب رئيس الأهلي لمقر الاتحاد السكندري

تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مقر نادي الاتحاد السكندري صباح اليوم الخميس لزيارة النادي السكندري.

وقال محمود الخطيب في تصريحات للصحفيين أثناء زيارته: "تواجدي وسط تلك الكوكبة من نجوم الاتحاد السكندري أمر يشعرني بالسعادة".

وأضاف "علاقتى بـ محمد مصيلحي منذ عام 1986 وأشهد إن محبته لنادي الاتحاد تفوق الوصف".

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الخطيب أتبع "احلام رئيس النادي وطموحاته الكبيرة بحاجة لدعم، سواء من الأعضاء أو القدامى".

وواصل "أوجه الدعوة لزيارة مجلس إدارة وقدامى الاتحاد إلى النادي الأهلي. الرياضة أنشئت من أجل التواصل. الرياضة منافسة ولابد من نبذ التعصب".

رئيس الأهلي استمر "أشكر الاتحاد السكندري على تلك الاستضافة. الأندية الشعبية تكون مسؤلياتها أكبر من أندية المؤسسات، ومن واجبنا أن نؤدي دورنا في رفعة الدولة، كون أننا نخاطب شرائح كثيرة من المجتمع".

وأتم "نادي الاتحاد الجديد مريح نفسيا وإن كنت أحب فرع الشاطبي أكثر، فكنت عندما أحضر للإسكندرية أحرص على زيارته، وهو يمثل لي ذكريات جميلة".

من جانبه، قال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري: "وجود رمز كبير مثل محمود الخطيب فى الاتحاد شرف لنا جميعا".

وأتم "الخطيب شخصية قوية، وعلاقاتى به ممتدة منذ عام 1986، وهو متعاون بشكل كبير معنا كنادي الاتحاد".

في الدوري الأهلي الاتحاد السكندري محمود الخطيب محمد مصيلحي
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