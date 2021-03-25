إصابة أحد لاعبي منتخب ألمانيا بفيروس كورونا

الخميس، 25 مارس 2021 - 16:04

كتب : FilGoal

ألمانيا - إسبانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم إصابة أحد لاعبي منتخب ألمانيا بفيروس كورونا.

ولم يكشف الاتحاد الألماني عن هوية اللاعب المصاب بالفيروس.

وأكد الاتحاد الألماني إقامة مباراة ألمانيا مع آيسلندا ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في موعدها بشكل طبيعي.

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ويلعب المانشافات مباراته الأولى في تصفيات المونديال في العاشرة إلا ربع من مساء الخميس.

ويحل منتخب ألمانيا ضيفا على رومانيا يوم الأحد ضمن الجولة الثانية من التصفيات، قبل استضافة مقدونيا الشمالية يوم الأربعاء في الجولة الثالثة.

ألمانيا أيسلندا
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