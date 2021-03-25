الاتحاد الكيني يرصد مكافأة ضخمة في حالة الفوز على مصر

رصد الاتحاد الكيني لكرة القدم مكافأة ضخمة لمنتخب كينيا في حالة الفوز على نظيره المصري يوم الخميس.

ويلعب منتخب مصر مباراة المجموعة الخامسة من تصفيات بطولة أمم إفريقيا المقبلة في السادسة مساء.

ونشر موقع توكو الكيني تصريحات نيك مويندا رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم بأنه تم رصد مكافأة 3.5 مليون شلن كيني في حالة الفوز على مصر.

المبلغ يساوي نحو نصف مليون جنيه مصري.

المنتخب الكيني يحتاج للفوز من أجل إحياء آماله في التأهل للبطولة التي تقام في الكاميرون، فالفريق يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بفارق 5 نقاط عن مصر وجزر القمر.

وأوضح مويندا أن رعاة المنتخب سيدفعون 2.5 مليون شلن بالإضافة إلى مليون شلن رصدها الاتحاد الكيني.

وكانت أعلى مكافأة حصل عليها المنتخب الكيني قد بلغت مليوني شلن.

ويلعب منتخب كينيا ضد توجو خارج ملعبه في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

فيما تحتاج مصر للفوز أو التعادل لضمان التأهل الرسمي إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها في الكاميرون.