لا جازيتا ديللو سبورت: رونالدو يطلب صفقتين لـ يوفنتوس

ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب في تدعيم يوفنتوس بصفقتين للموسم المقبل.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

ورغم التقارير التي تشير إلى اقتراب رحيل رونالدو عن يوفنتوس بنهاية الموسم، إلا أن النادي الإيطالي يشدد على بقاء نجمه حتى نهاية عقده.

الصحيفة الإيطالية أوضحت أن رونالدو يرغب في تدعيم يوفنتوس، وضم صفقتين جديدتين لتزيد من قوة البيانكونيري في إيطاليا وأوروبا.

التقرير أشار إلى أن رونالدو (36 عاما) يبحث عن مهاجم يقوم بأدوار الفرنسي كريم بنزيمة ليشاركه في خط الهجوم.

كما يبحث أيضا إمكانية ضم صانع ألعاب جديد يمده بالتمريرات الحاسمة.

وأفاد التقرير أن جورج مينديش وكيل رونالدو سيلتقي مسؤولو يوفنتوس لمنافشة مستقبل وكيله عقب نهاية الموسم.

رونالدو (36 عاما) انضم لصفوف يوفنتوس في صيف 2018 مقابل 117 مليون يورو قادما من ريال مدريد الإسباني.

ومنذ ذلك الحين سجل البرتغالي 92 هدفا في 121 مباراة بجميع المسابقات وتُوج بـ 4 ألقاب.

الموسم الحالي سجل رونالدو 20 هدفا في 22 مباراة يتصدر بها ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.