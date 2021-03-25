انتهت مجموعة مصر – جُزر القُمر (0)-(0) توجو.. تأهل تاريخي لأصحاب الأرض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جُزر القُمر وتوجو، ضمن مباريات الجولة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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نهاية المباراة.. جُزر القُمر إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

جُزر القُمر تحاول تحقيق الفوز للتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخها

بداية المباراة