الأندية البرازيلية توافق على قانون المدربين الجديد "التاريخي"

الخميس، 25 مارس 2021 - 14:28

كتب : إسلام أحمد

فلامنجو بطل الدوري البرازيلي 2020

وافقت الأندية البرازيلية على طلب الاتحاد المحلي بشأن تحديد عدد المدربين للفريق في الموسم الواحد بدءا من الموسم المقبل.

القرار وفقا لشبكة ESPN وٌصف بـ "التاريخي"، إذ لم توجد قواعد في البرازيل تتحكم في تعيين المدربين من قبل.

وبدءا من الموسم المقبل، سيكون من حق النادي إقالة المدير الفني لمرة واحدة فقط في الموسم، فيما يحق للمدير الفني تقديم الاستقالة مرة واحدة في الموسم، ما يعني أن كل نادٍ أو مدرب يمتلك فرصة مرتين فقط.

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وإذا غادر المدير الفني النادي الثاني له في الموسم، سينتظر من أجل تولي مهمة جديدة في الموسم التالي.

وفي حالة تقدم المدير الفني باستقالته سيكون مسموحا للنادي تعيين مدرب جديد.

وإذا أقال النادي مدربه الثاني في الموسم، سيكون عليه تعيين موظفا قضى 6 أشهر في النادي لتولي مهمة المدير الفني.

الاتحاد البرازيلي تقدم العام الماضي بالطلب والذي وافق عليه 11 ناديا مقابل 9.

روجيريو كابوكلو رئيس الاتحاد البرازيلي وصف القرار بـ "الجيد للأندية والمدربين، وسيزيد النضج والعلاقات الاحترافية ويمنح مزيدا من العمل المستمر".

وأتم "إنها نهاية حركة الكراسي الموسيقية في الكرة البرازيلية".

الموسم الماضي عرف فقط 4 فرق لم تُجر تغييرات على أجهزتها الفني، وهي أتليتكو مينيرو وجريميو وسيارا وسانتوس.

فيما أجري 27 تغييرا فنيا لأندية في الدوري الدرجة الأولى، بما فيها فلامنجو حامل اللقب وبالميراس بطل كوبا ليبرتادوريس.

ويبدأ الدوري البرازيلي موسم 2021 في التاسع والعشرين من مايو المقبل وحتى ديسمبر.

الدوري البرازيلي في البرازيل
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