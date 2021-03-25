الأندية البرازيلية توافق على قانون المدربين الجديد "التاريخي"

وافقت الأندية البرازيلية على طلب الاتحاد المحلي بشأن تحديد عدد المدربين للفريق في الموسم الواحد بدءا من الموسم المقبل.

القرار وفقا لشبكة ESPN وٌصف بـ "التاريخي"، إذ لم توجد قواعد في البرازيل تتحكم في تعيين المدربين من قبل.

وبدءا من الموسم المقبل، سيكون من حق النادي إقالة المدير الفني لمرة واحدة فقط في الموسم، فيما يحق للمدير الفني تقديم الاستقالة مرة واحدة في الموسم، ما يعني أن كل نادٍ أو مدرب يمتلك فرصة مرتين فقط.

وإذا غادر المدير الفني النادي الثاني له في الموسم، سينتظر من أجل تولي مهمة جديدة في الموسم التالي.

وفي حالة تقدم المدير الفني باستقالته سيكون مسموحا للنادي تعيين مدرب جديد.

وإذا أقال النادي مدربه الثاني في الموسم، سيكون عليه تعيين موظفا قضى 6 أشهر في النادي لتولي مهمة المدير الفني.

FIM DA DANÇA DAS CADEIRAS Conselho Técnico da Série A aprova limite de troca de treinadores no @Brasileirao >>https://t.co/unp3F1QvQJ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 25, 2021

الاتحاد البرازيلي تقدم العام الماضي بالطلب والذي وافق عليه 11 ناديا مقابل 9.

روجيريو كابوكلو رئيس الاتحاد البرازيلي وصف القرار بـ "الجيد للأندية والمدربين، وسيزيد النضج والعلاقات الاحترافية ويمنح مزيدا من العمل المستمر".

وأتم "إنها نهاية حركة الكراسي الموسيقية في الكرة البرازيلية".

الموسم الماضي عرف فقط 4 فرق لم تُجر تغييرات على أجهزتها الفني، وهي أتليتكو مينيرو وجريميو وسيارا وسانتوس.

فيما أجري 27 تغييرا فنيا لأندية في الدوري الدرجة الأولى، بما فيها فلامنجو حامل اللقب وبالميراس بطل كوبا ليبرتادوريس.

ويبدأ الدوري البرازيلي موسم 2021 في التاسع والعشرين من مايو المقبل وحتى ديسمبر.