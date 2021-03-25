مران الزمالك – تدريبات بدنية.. وجلسة بين كارتيرون والطبيب

خضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية بمجمع الصالات قبل بداية تدريبات الكرة صباح اليوم الخميس.

وأشرف فيرناندو مدرب الأحمال على تدريبات اللاعبين بمجمع الصالات، والتي خصص خلالها بعض تدريبات الإطالة لفك العضلات.

باتريس كارتيرون عقد جلسة مطولة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، واطمئن على حالة اللاعبين العائدين من الإصابة، وموقف أحمد فتوح بعد تعرضه لنزلة برد قوية أبعدته عن معسكر منتخب مصر الأول لمباراتي كينيا وجزر القُمر.

من جهة أخرى، قسم كارتيرون لاعبيه لثلاث مجموعات خلال الجزء الفني بالمران الجماعي.

وخصص كارتيرون جزء خلال تدريبات الكرة للمجموعات الثلاث بالتسليم والتسلم بالمساحات الضيقة من لمسة واحدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.