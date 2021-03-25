مران الزمالك – تدريبات بدنية.. وجلسة بين كارتيرون والطبيب
الخميس، 25 مارس 2021 - 13:48
كتب : أحمد شوقي صلاح
خضع لاعبو الزمالك لتدريبات بدنية بمجمع الصالات قبل بداية تدريبات الكرة صباح اليوم الخميس.
وأشرف فيرناندو مدرب الأحمال على تدريبات اللاعبين بمجمع الصالات، والتي خصص خلالها بعض تدريبات الإطالة لفك العضلات.
باتريس كارتيرون عقد جلسة مطولة مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، واطمئن على حالة اللاعبين العائدين من الإصابة، وموقف أحمد فتوح بعد تعرضه لنزلة برد قوية أبعدته عن معسكر منتخب مصر الأول لمباراتي كينيا وجزر القُمر.
من جهة أخرى، قسم كارتيرون لاعبيه لثلاث مجموعات خلال الجزء الفني بالمران الجماعي.
وخصص كارتيرون جزء خلال تدريبات الكرة للمجموعات الثلاث بالتسليم والتسلم بالمساحات الضيقة من لمسة واحدة.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.