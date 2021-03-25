موندو ديبورتيفو: موسم فاتي يتحدد خلال 15 يوما

15 يوما سيشكلون كيف سيسير موسم أنسو فاتي لاعب برشلونة الإسباني.

أنسو فاتي النادي : برشلونة برشلونة

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فأن فاتي يعاني من مشاكل في المفصل بعدما تعرض لإصابة تمزق في الغضروف في نوفمبر الماضي.

فاتي الموجود في فرنسا التقى بأخصائيين رفقة الطاقم الطبي لبرشلونة واُتخذ قرار بإخضاع ركبته لاختبار تحمّل لمدة 15 يوما.

ويستهدف الاختبار الضغط على المفصل ومعرفة هل سيصمد، وسيجري اللاعب جلسات تقوية وإذ تمكنت ركبته من مقاومة الجهد دون التسبب في التهاب سيتجنب إجراء عملية ومن الممكن أن يعود إلى الملاعب هذا الموسم.

وإذا لم يصمد فسيتعين إجراء عملية جراحية مرة أخرى ومعها ينتهي موسمه.

وكان فاتي قد تعرض لإصابة تمزق في الغضروف في مباراة ريال بيتيس وأجريت له عملية جراحية بعد يومين فقط.

فاتي (18 عاما) خاض الموسم الحالي 10 مباريات سجل 5 وصنع 4 في جميع المسابقات.