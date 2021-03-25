موندو ديبورتيفو: موسم فاتي يتحدد خلال 15 يوما

الخميس، 25 مارس 2021 - 12:43

كتب : FilGoal

أنسو فاتي - برشلونة

15 يوما سيشكلون كيف سيسير موسم أنسو فاتي لاعب برشلونة الإسباني.

أنسو فاتي

النادي : برشلونة

برشلونة

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فأن فاتي يعاني من مشاكل في المفصل بعدما تعرض لإصابة تمزق في الغضروف في نوفمبر الماضي.

فاتي الموجود في فرنسا التقى بأخصائيين رفقة الطاقم الطبي لبرشلونة واُتخذ قرار بإخضاع ركبته لاختبار تحمّل لمدة 15 يوما.

أخبار متعلقة
تقرير: كومان يطلب "الكلمة العليا" في سوق انتقالات برشلونة فينالدوم ينفي أنباء ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة هل اقترب من برشلونة؟ إريك جارسيا: سيكون من الرائع اللعب بجوار ميسي ماذا ينتظر برشلونة - كلاسيكو حاسم.. ولقب غير مقبول خسارته

ويستهدف الاختبار الضغط على المفصل ومعرفة هل سيصمد، وسيجري اللاعب جلسات تقوية وإذ تمكنت ركبته من مقاومة الجهد دون التسبب في التهاب سيتجنب إجراء عملية ومن الممكن أن يعود إلى الملاعب هذا الموسم.

وإذا لم يصمد فسيتعين إجراء عملية جراحية مرة أخرى ومعها ينتهي موسمه.

وكان فاتي قد تعرض لإصابة تمزق في الغضروف في مباراة ريال بيتيس وأجريت له عملية جراحية بعد يومين فقط.

فاتي (18 عاما) خاض الموسم الحالي 10 مباريات سجل 5 وصنع 4 في جميع المسابقات.

أنسو فاتي برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
رغم ضمان التأهل لأمم إفريقيا.. بلماضي: عقليتنا هي الفوز بكل المباريات 4 دقيقة | إفريقيا
مران الزمالك – تدريبات بدنية.. وجلسة بين كارتيرون والطبيب 24 دقيقة | الدوري المصري
وفاة والدة رزاق سيسيه وشقيقتيه 37 دقيقة | الدوري المصري
تقرير تركي: لاتسيو يفكر في ضم مصطفى محمد عبر صفقة تبادلية 37 دقيقة | المحترفون
مدرب كينيا لـ في الجول: جاهزون لمواجهة مصر.. نريد تحقيق فوز تاريخي 56 دقيقة | إفريقيا
منتخب نيجيريا يسافر إلى بنين عبر البحار ساعة | إفريقيا
موندو ديبورتيفو: موسم فاتي يتحدد خلال 15 يوما ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة وليد سليمان.. الأهلي يهزم شبابه برباعية وديا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 3 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد 4 روبيرتو كارلوس: صلاح لن يقترب من راموس.. وعلى ليفربول القلق أكثر
قد ينال إعجابك