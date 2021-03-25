بمشاركة وليد سليمان.. الأهلي يهزم شبابه برباعية وديا

الخميس، 25 مارس 2021 - 12:32

كتب : حسام نور الدين

ودية فريق الأهلي الأول مع فريق الشباب

فاز الفريق الأول في النادي الأهلي على فريق الشباب بالنادي، بأربعة أهداف مقابل هدف وديا.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

وخاض الفريق الأول مباراة ودية مع فريق الشباب في النادي، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

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شهدت المباراة مشاركة وليد سليمان في التشكيلة الأساسية بعد عودته من الإصابة، فيما دفع بيتسو موسيماني بتشكيل ضم علي لطفي وبدر بانون وسعد سمير ورامي ربيعة، وناصر ماهر وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن، مع التدعيم ببعض العناصر الشابة على مدار شوطي اللقاء.

تقدم فريق الشباب تحت قيادة مدربه عمرو أنور بالهدف الأول في الدقيقة الـ20 من تصويبة قوية، قبل أن يتعادل بدر بانون بعدها بدقيقتين، وفي الدقيقة ٢٨ سجل بانون الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الـ31 نجح مروان محسن في إضافة الهدف الثالث للفريق، واستمر الأداء المميز بين الفريقين لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني لكل فريق بعدة تبديلات؛ لإنعاش الخطوط وتجربة المزيد من اللاعبين وسجل أحمد سيد غريب الهدف الرابع للفريق الأول في الدقيقة الـ49.

الأهلي وليد سليمان
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