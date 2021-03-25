بمشاركة وليد سليمان.. الأهلي يهزم شبابه برباعية وديا
الخميس، 25 مارس 2021 - 12:32
كتب : حسام نور الدين
فاز الفريق الأول في النادي الأهلي على فريق الشباب بالنادي، بأربعة أهداف مقابل هدف وديا.
وليد سليمان
النادي : الأهلي
وخاض الفريق الأول مباراة ودية مع فريق الشباب في النادي، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
شهدت المباراة مشاركة وليد سليمان في التشكيلة الأساسية بعد عودته من الإصابة، فيما دفع بيتسو موسيماني بتشكيل ضم علي لطفي وبدر بانون وسعد سمير ورامي ربيعة، وناصر ماهر وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن، مع التدعيم ببعض العناصر الشابة على مدار شوطي اللقاء.
تقدم فريق الشباب تحت قيادة مدربه عمرو أنور بالهدف الأول في الدقيقة الـ20 من تصويبة قوية، قبل أن يتعادل بدر بانون بعدها بدقيقتين، وفي الدقيقة ٢٨ سجل بانون الهدف الثاني.
وفي الدقيقة الـ31 نجح مروان محسن في إضافة الهدف الثالث للفريق، واستمر الأداء المميز بين الفريقين لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.
ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني لكل فريق بعدة تبديلات؛ لإنعاش الخطوط وتجربة المزيد من اللاعبين وسجل أحمد سيد غريب الهدف الرابع للفريق الأول في الدقيقة الـ49.