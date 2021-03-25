بسبب تجربته الخاصة.. تعيين مدافع بايرن كسفير لمفوضية شؤون اللاجئين

أعلن نادي بايرن ميونيخ اختيار لاعبه ألفونسو ديفيز كسفير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ديفيز ولد في مخيم لاجئين في غانا بعدما هربت عائلته من ليبيريا وقضى 5 أعوام هناك، قبل أن تنتقل عائلته إلى كندا.

مدافع بايرن أصبح أول لاعب كرة قدم محترف في العالم يتم تعيينه في هذا المنصب.

وقال ديفيز في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا فخور بأن أكون جزءًا من المفوضية. بسبب تجربتي الخاصة، أريد الدفاع عن اللاجئين ومشاركة قصصهم والمساعدة في إحداث تغيير".

كان ديفيز يدعم المفوضية منذ عام 2020. وفي فبراير 2021، ساعد في بدء حملة دشنتها الحكومة الكندية تحت شعار "معًا من أجل التعلم" لضمان حصول اللاجئين في جميع أنحاء العالم على تعليم جيد.

وأضاف "أريد أن يفهم الناس مدى أهمية مساعدة اللاجئين أينما كانوا. يحتاج اللاجئون إلى دعمنا من أجل البقاء على قيد الحياة، ويحتاجون أيضًا الحصول على التعليم والرياضة حتى يتمكنوا من الازدهار".

فيما قال فيليبو جراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين "يجسد ألفونسو ديفيز قوة الرياضة، وإنه لشرف كبير لنا أن يكون معنا".

وأكمل "تاريخه الشخصي وموهبته ونجاحه كلاعب كرة قدم محترف بالإضافة إلى التزامه بمساعدة اللاجئين، كلها أمور مثيرة للإعجاب. نتطلع للعمل معه".