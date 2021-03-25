أونوش: كنت قريبا من الانتقال لـ الزمالك الموسم الحالي

كشف محمد ماجد أونوش لاعب وسط طنطا عن توقف انتقاله لصفوف الزمالك مطلع الموسم الحالي.

وقال أونوش عبر قناة "صدى البلد": "تحدث معي وكيلي وأخبرني أن اسمي مطروح على نادي الزمالك ورحبت بالانتقال مع بداية الموسم الحالي".

وأضاف "تواصل وكيلي مع الإدارة واتفقنا على كل شيء، لكن تفشي فيروس كورونا ثم رحيل باتريس كارتيرون وبعدها رحيل مرتضى منصور رئيس النادي السابق أوقف إتمام الانتقال".

وأتم "أنا زملكاوي وعائلتي تشجع الزمالك، عندما كنت أهز شباك الأبيض كانت والدتي تتصل بي عقب المباراة وتعاتبني على التسجيل في شباكهم".

ولعب أونوش لأندية سموحة والداخلية والمصري البورسعيدي والإنتاج الحربي وطنطا، كما قضى 6 أشهر معارا في صفوف الفيصلي الأردني.

أونوش البالغ 29 عاما خاض 120 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها 16 هدفا وصنع 11.

وسجل أونوش في شباك الزمالك 3 أهداف وصنع هدفا خلال 13 مباراة.