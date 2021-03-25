تشكيل مصر المتوقع – مصطفى محمد يقود الهجوم أمام كينيا.. ومفاضلة من البدري

الخميس، 25 مارس 2021 - 11:19

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي

يقود مصطفى محمد هجوم منتخب مصر أمام كينيا، فيما يفاضل حسام البدري بين أحمد أيمن منصور، وعبد الله جمعة لمركز الظهير الأيسر.

استقر حسام البدري مدرب منتخب مصر، على التشكيل الأقرب لخوض مباراة كينيا اليوم الخميس.

البدري استقر على البدء بـ مصطفى محمد كمهاجم صريح، فيما يبدأ محمود حمدي "الونش" بجانب أحمد حجازي في الدفاع.

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أحمد أيمن منصور هو الأقرب للبدء كظهير أيسر، فيما مازالت فكرة البدء بـ عبد الله جمعة واردة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد أيمن منصور – محمود حمدي "الونش" – أحمد حجازي – محمد هاني.

الوسط: طارق حامد – محمد النني.

أمامهما: محمود حسن "تريزيجيه" – محمد مجدي "أفشة" – محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد.

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