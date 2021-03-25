كينيا تعلن عدم حضور الجماهير أمام مصر

الخميس، 25 مارس 2021 - 11:12

كتب : محمد عبد العظيم

جمهور كينيا

أعلن نيك مويندا رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم، إقامة مباراة مصر بدون حضور جماهيري.

وكتب مويندا عبر حسابه على تويتر: "وضع فيروس كورونا في تصاعد، ونتيجة لذلك ستٌلعب مباراة اليوم بدون حضور جماهيري. يرجى مشاهدة المباراة في المنزل عبر قناة KBC 1، ومساعدتنا في تحمل المسؤولية من أجل لاعبينا وجميع المسؤولين. هيا يا كينيا".

وتلعب مصر مع كينيا الساعة السادسة مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتحتاج مصر للفوز أو التعادل لضمان التأهل الرسمي إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها في الكاميرون.

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