كينيا تعلن عدم حضور الجماهير أمام مصر
الخميس، 25 مارس 2021 - 11:12
كتب : محمد عبد العظيم
أعلن نيك مويندا رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم، إقامة مباراة مصر بدون حضور جماهيري.
وكتب مويندا عبر حسابه على تويتر: "وضع فيروس كورونا في تصاعد، ونتيجة لذلك ستٌلعب مباراة اليوم بدون حضور جماهيري. يرجى مشاهدة المباراة في المنزل عبر قناة KBC 1، ومساعدتنا في تحمل المسؤولية من أجل لاعبينا وجميع المسؤولين. هيا يا كينيا".
The Covid19 situation is escalating, as result today no fans are allowed in to the game. Please watch the game at home on KBC channel 1 and help us be responsible for the sake of our players and all officials. Let's go Kenya !— Nick Mwendwa (@Nmwendwa) March 25, 2021
وتلعب مصر مع كينيا الساعة السادسة مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.
وتحتاج مصر للفوز أو التعادل لضمان التأهل الرسمي إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها في الكاميرون.