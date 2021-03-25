بعد نزلة البرد الشديدة.. سلبية مسحة أحمد فتوح

الخميس، 25 مارس 2021 - 10:27

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد فتوح يرسل عرضية مع الزمالك أمام المولودية

أجرى أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك، مسحة طبية لفيروس كورونا للاطمئنان على حالته بعد إصابته بنزلة برد شديدة.

وأثبتت المسحة التي خضع لها اللاعب بمعرفة نادي الزمالك، سلبية عينته، ليتأكد عدم إصابته بفيروس كورونا.

أحمد فتوح خرج من معسكر منتخب مصر لمباراتي كينيا وجٌزر القُمر بعد إصابته بنزلة برد شديدة.

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وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها الظهير الأيسر الدولي سلبيتها، وذلك بعد سلبية مسحتين خضع لهما قبل مغادرة معسكر المنتخب الأول.

كان منتخب مصر قد استدعى عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك أيضا لتعويض فتوح في منتخب مصر.

ويلتقي منتخب مصر مع كينيا مساء اليوم في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، فيما يلعب المنتخب مع جٌزر القٌمر في مصر يوم 29 مارس.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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