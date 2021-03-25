مواعيد مباريات الخميس 25-3-2021 والقنوات الناقلة – مصر ضد كينيا وتصفيات كأس العالم

الخميس، 25 مارس 2021 - 10:19

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - 23 مارس

مصر تواجه كينيا، وعديد من مباريات تصفيات كأس العالم 2022 بقارة أوروبا.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الخميس، والموافق 25 مارس، والقنوات الناقلة.

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تصفيات أمم إفريقيا

جٌزر القُمر تبدأ اليوم في الثالثة عصرا بمواجهة توجو، ضمن مجموعة مصر في التصفيات، والمباراة غير منقولة.

في السادسة مساء، تحل مصر ضيفا على كينيا عبر قناة بي إن سبورتس 4.

في التوقيت ذاته، تلعب الجابون مع الكونغو الديموقراطية عبر بي إن سبورتس 3.

جنوب إفريقيا تلعب مع غانا الساعة السادسة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وفي التاسعة مساء، تحل الجزائر ضيفا على زامبيا عبر بي إن سبورتس 3، فيما تلعب ليبيا مع تونس عبر بي إن سبروتس 4. مباراة ستشهد عودة ليبيا للعب على أرضها مجددا بعد غياب.

تصفيات كأس العالم 2022 – أوروبا

وفي تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا، تٌستكمل مباريات الجولة الأولى اليوم بعدم مباريات.

ألمانيا تواجه أيسلندا الساعة العاشرة إلا ربع مساء عبر بي إن سبورتس 2 بريميوم، وإنجلترا تواجه سان مارينو عبر بي إن سبورتس 3 بريميوم.

إيطاليا تواجه أيرلندا الشمالية الساعة العاشرة إلا ربع مساء عبر بي إن سبورتس 2، فيما تلعب إسبانيا مع اليونان عبر بي إن سبورتس 1 بريميوم.

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مواعيد مباريات الخميس مصر كينيا
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